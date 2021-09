Hollow Knight, il sequel non esce? Fan reagisce con 640 (orribili) disegni

Tra la miriade di metroidvania che affollano il mercato, Hollow Knight è certamente tra i più apprezzati, anche se di Silksong, il sequel annunciato nel 2019, ancora non c’è traccia.

Il primo capitolo è arrivato nel 2017 e ha riscosso un successo degno di nota, diventando a tutti gli effetti un gioco di culto tra gli appassionati del genere.

A ben quattro anni dal lancio il titolo continua a essere molto giocato e non si nega il piacere di infrangere qualche nuovo record (ma il motivo rimane un mistero).

Se anche voi lo avete amato e vi mancano le sue atmosfere, potete dare una chance a Greak Memories of Azur, sviscerato a dovere nella recensione del nostro Nicolò Bicego.

A differenza del primo episodio, Silksong uscirà esclusivamente su PC e Nintendo Switch, un’occasione ghiotta per i possessori della console ibrida, trattandosi di un titolo che ben si presta a essere giocato in portabilità.

In merito alla data di lancio non ci sono ancora notizie ufficiali, anche se secondo un leak molto recente potrebbe arrivare a febbraio 2022.

A due anni dall’annuncio l’attesa inizia a pesare, e un fan ha deciso di ingannarla (con una certa ironia) disegnando il Cavaliere ogni giorno per gli ultimi 640 giorni (via GameRant).

L’aspetto divertente della faccenda è che WeeblesJeebles, (questo il nome del videogiocatore) non solo è in possesso di una pazienza e di una determinazione invidiabili ma si impegna a raffigurare male il protagonista, come vedete qui sotto:

640 giorni non sono pochi, ma WeeblesJeebles non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi finché il gioco non vedrà la luce (si spera a febbraio).

La faccenda ricorda da vicino quanto avvenne in merito a Elden Ring, con un fan che si impegnò a sconfiggere quotidianamente il boss finale in attesa di nuove informazioni sul gioco.

Tornando a Hollow Knight, avete notato che un altro titolo molto apprezzato contiene un omaggio (ben nascosto) al metroidvania di Team Cherry?

Se non siete portati per il disegno e preferite ingannare l’attesa in altri modi, il gioco di carte ispirato all’avventura del Cavaliere potrebbe essere un’ottima soluzione.