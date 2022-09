Hogwarts Legacy potrebbe aver già svelato una nuova arma (e non è una bacchetta magica)

Il trailer di Hogwarts Legacy svelato durante uno dei precedenti eventi State of Play potrebbe aver già svelato una grande novità, passata però inosservata ai fan del Wizarding World per molto tempo.

Avalanche Software potrebbe infatti aver già svelato in anteprima una nuova arma inclusa all’interno di Hogwarts Legacy (potete prenotarlo su Amazon), che sarebbe ben diversa dalle comuni bacchette magiche utilizzate da maghi e streghe.

Dopo aver già scoperto l’HUD del gioco proprio in seguito a un’analisi del trailer, la community ha infatti analizzato approfonditamente il goblin Ranrok, che utilizzerebbe proprio un’arma inedita per pararsi dai colpi.

Come riportato da PCGamesN, osservando il trailer più da vicino è infatti possibile osservare il goblin proteggersi da un colpo magico utilizzando un guanto da combattimento, e non utilizzando semplicemente la magia.

La teoria dell’utente Reddit L0neStarW0lf è che l’armatura dei goblin possa essere stata progettata in maniera tale da permettere di poter bloccare eventuali colpi magici: in alternativa, potrebbe però essere lo stesso guanto la fonte per questo potere.

Di seguito vi riproporremo il trailer ufficiale in cui appare questa particolare scena di combattimento, così potrete giudicare voi stessi la scoperta e le teoria diffuse in queste ore dai fan, intorno al minuto 5.00:

Naturalmente l’aspetto che molti utenti ritengono più affascinante potrebbe essere la possibilità di utilizzare noi stessi armi alternative alle consuete bacchette magiche, seppur tale feature non sia stata ancora annunciata e appaia improbabile.

Ricordiamo naturalmente che per il momento si tratta esclusivamente di teorie da prendere con le dovute precauzioni: qualora dovessero arrivare potenziali conferme o ulteriori comunicati dagli sviluppatori di Hogwarts Legacy, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Nel frattempo, l’ultimo evento di PlayStation ci ha permesso di scoprire più da vicino la quest di Hogsmeade, disponibile come esclusiva temporale su PS5 e PS4.

Chi invece sperava di poter partecipare a partite di Quidditch, dovrà fare i conti con una brutta notizia: gli autori hanno infatti confermato che lo sport più amato dai maghi non sarà giocabile.