Hogwarts Legacy includerà modalità online? C’è una novità inaspettata

Hogwarts Legacy è stato sempre pubblicizzato come un’avventura esclusivamente dedicata a un singolo giocatore, ma sembra che nel gioco finale siano previsti anche elementi legati alle funzionalità online.

In vista dell’imminente lancio dell’ultimo prodotto videoludico ambientato nel Wizarding World, l’ente australiano per la classificazione dei videogiochi ha infatti aggiunto nelle scorse ore una valutazione per Hogwarts Legacy (potete prenotarlo su Amazon), segnalando però delle novità inaspettate e interessanti.

Come riportato da PSU, è stata infatti segnalata la presenza dell’interattività online: va specificato fin da subito che non dovrebbe trattarsi del multiplayer, considerando che l’ipotesi è già stata smentita dal sito ufficiale, ma si tratta comunque di una segnalazione decisamente curiosa.

Viene inoltre riportata la presenza di microtransazioni, anche se in questo caso gli sviluppatori avevano già voluto fare chiarezza e specificare che esiste solo un contenuto acquistabile separatamente dal gioco base.

Le FAQ presenti sul sito ufficiale avevano infatti anticipato questa potenziale domanda degli utenti, facendo chiarezza una volta e per tutte sulle eventuali microtransazioni disponibili:

«I giocatori che possiedono la Standard Edition di Hogwarts Legacy possono acquistare il Pacchetto delle Arti Oscure in gioco, il quale è altrimenti disponibile solo con la Deluxe Edition. Non ci sono altri articoli da acquistare in gioco».

Non c’è invece alcuna novità riguardante gli elementi di interattività online: l’unica notizia ufficiale arrivataci dal team di sviluppo è infatti sull’assenza di modalità online o in cooperativa, il che rende questa segnalazione ancora più bizzarra.

È possibile che tramite una connessione online si possa accedere ad altri elementi di interattività, magari segnalandoci scelte effettuate dagli altri giocatori o statistiche simili, più che a una modalità che permetta di collaborare con altri giocatori.

Naturalmente si tratta di semplici speculazioni e non possiamo ancora sapere con certezza in che modo sarà implementata l’interattività: se dovessero arrivare ulteriori novità su questa misteriosa feature, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che lo sport più amato dai maghi non sarà giocabile: gli sviluppatori hanno infatti confermato che gli utenti non potranno divertirsi con il Quidditch. Ricordiamo inoltre che su PS5 è disponibile anche una quest aggiuntiva, ma che si tratta solamente di un’esclusiva temporale.

Se non avete ancora deciso quale sarà la vostra casa, potreste voler dare un’occhiata ai trailer che vi sveleranno le Sale Comuni di tutte le 4 case di Hogwarts.