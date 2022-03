Hogwarts Legacy sta arrivando? Sviluppatore “anticipa” l’annuncio

Le indiscrezioni sull’imminente annuncio di Hogwarts Legacy continuano a farsi sempre più forti, ricevendo nelle ultime ore perfino una forte spinta da parte di un importante ex sviluppatore del gioco, che anticipano imminenti novità in arrivo.

Il videogioco ispirato all’universo di Harry Potter è sicuramente uno dei più attesi dell’anno dai fan, ma per tantissimi mesi non si sono più avute ulteriori notizie: stando alle ultime voci di corridoio, Hogwarts Legacy potrebbe però tornare a mostrarsi in un evento molto importante.

Da molte settimane gli insider sono infatti convinti che questa attesissima produzione si mostrerà in un nuovo evento PlayStation, che sarebbe previsto per questo mese.

E proprio nelle ultime ore sono arrivate importanti conferme riguardanti un presunto evento State of Play per questa settimana, ma che Sony potrebbe decidere di rinviare a causa della guerra in Ucraina.

Come riportato da DualShockers, le informazioni corrisponderebbero con un indizio lanciato sui social da Troy Leavitt, l’ex lead designer del gioco che ha risposto a una delle tante voci che si stanno diffondendo sull’argomento.

Leavitt non ha infatti voluto «né confermare né smentire» il rumor, ma rivela che il tempismo per l’annuncio di Hogwarts Legacy, che potrebbe avvenire già durante l’attuale settimana, sarebbe «giusto».

Neither confirming nor denying the rumor, but the timing seems about right to me. I guess we'll see! :) — Troy Leavitt (@Troylus_true) March 5, 2022

Anche l’insider AccountNGT, conosciuto per i suoi leak su Star Wars Eclipse, ha dichiarato di aver appreso da una fonte affidabile che questo mese dovremmo vedere un nuovo trailer di Hogwarts Legacy: il reveal non sarebbe più un segreto e si dovrebbe attendere unicamente la conferma ufficiale.

Another reliable source that I have also confirmed to me that a new trailer for Hogwarts Legacy will be released this month. I guess now it's not a secret. — AccountNGT (@accngt) March 7, 2022

Una conferma che, vale la pena di ricordare, non è ancora attualmente arrivata, nonostante le parole dell’ex lead designer sembrino rappresentare un fortissimo indizio in tal senso.

Per il momento, ricordiamo come sempre di prendere tali indiscrezioni con le dovute precauzioni, ma vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine in caso di ulteriori novità o annunci ufficiali.

Il nuovo trailer, se la notizia dovesse essere confermata, dovrebbe svelare con ogni probabilità la data di lancio definitiva, anche se un’indicazione è già arrivata grazie all’artbook ufficiale del gioco.