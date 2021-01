Hogwarts Legacy, il gioco sul Wizarding World, potrebbe non uscire su PS4 (e One)

Tra i titoli su licenza attualmente in lavorazione, ce n’è uno che ha sicuramente destato da subito l’attenzione spasmodica dei fan. Stiamo parlando di Hogwarts Legacy, il gioco basato sul franchise del Wizarding World (ossia il mondo magico di Harry Potter).

Il titolo è stato infatti annunciato da Avalanche Software e da Warner Bros. Interactive Entertainment con un’uscita prevista nel 2021, sebbene una recente nota diffusa via social, è stato confermato che l’avventura arriverà solo nel corso 2022, in data da destinarsi.

Sembra infatti che il team di sviluppo ha bisogno di più tempo per mettere in piedi il videogioco che i fan del maghetto più celebre del mondo aspettano da tanti anni.

Ora, però, potrebbe essere arrivata un’altra piccola doccia fredda: Hogwarts Legacy dovrebbe essere rilasciato la luce su tutte le piattaforme da gioco disponibili sul mercato, incluse PS4 e Xbox One (e PC).

A quanto pare, i dev potrebbero modificare in corsa i propri piani: sul blog PlayStation (via TwistedVoxel) viene infatti menzionata solo la versione PlayStation 5 del gioco, lasciando quindi apparentemente fuori dai giochi l’edizione PS4. Sul sito ufficiale Microsoft non è disponibile ancora la scheda del gioco, quindi il destino del gioco su console Xbox resta al momento ignoto.

Non è chiaro al momento se Warner Bros. possa davvero aver optato per un colpo di spugna relativamente alle versioni old-gen, magari “spaventata” dal disastroso lancio di Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One.

Ad ogni modo, nulla esclude che Avalanche possa invece confermare l’edizione old-gen del gioco in maniera del tutto simile a quanto fatto da Capcom con Resident Evil Village, visto che la versione del survival horror per le console della passata generazione è stata confermata ufficialmente solo a ridosso dell’annuncio della data di uscita. In ogni caso, vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Hogwarts Legacy ci metterà nei panni degli studenti della leggendaria scuola di magia diversi anni prima delle vicende viste al cinema e nei romanzi di Harry Potter, con un’uscita prevista al momento nel corso del 2021.