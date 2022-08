Hogwarts Legacy è “migliore” su PS5: svelata una missione esclusiva

I fan di Hogwarts Legacy indecisi sulla versione della nuova avventura magica da recuperare da adesso avranno le idee più chiare: sembra infatti che Sony sia riuscita a garantirsi un contenuto esclusivo da non sottovalutare.

Sembra infatti che le edizioni di Hogwarts Legacy per PS5 (che potete prenotare su Amazon) e PS4 includeranno una missione che non sarà disponibile in altre versioni del titolo: dovrebbe dunque essere parte di un accordo di esclusività con Sony.

In occasione dell’apertura dei pre-ordini del gioco, che permetteranno di acquistare anche la bellissima Collector’s Edition con una bacchetta magica volante, i fan hanno notato una curiosa dicitura su PlayStation Store relativa proprio a una missione in esclusiva.

Il community manager di Avalanche Games ha dunque risposto ai legittimi dubbi della community, chiarendo che non si trattava di un errore né di un bonus legato ai pre-order: Hogwarts Legacy includerà in esclusiva su PS5 e PS4 una quest aggiuntiva (via VGC).

Chandler Wood ha infatti risposto che la missione esclusiva è inclusa con tutte le copie PlayStation del gioco: non sarà necessaria la prenotazione, dato che il bonus pre-order previsto sulle console di casa Sony è la ricetta per la pozione Felix Felicis.

Purtroppo non conosciamo ancora i dettagli di questa nuova misteriosa quest, ma il community manager ha sottolineato che «presto» riusciremo a saperne di più.

The PlayStation exclusive quest comes with any PlayStation version of the game. It is not tied to pre-order. Pre-order on PlayStation will get you the Felix Felicis potion recipe. More details are coming soon. — Chandler Wood (@FinchStrife) August 25, 2022

È certamente curioso dover sottolineare come questa notizia sia emersa soltanto grazie all’attenzione di alcuni fan durante il pre-order di Hogwarts Legacy: fino a questo momento, gli sviluppatori non avevano infatti commentato o ufficializzato alcun contenuto esclusivo per le versioni.

Resta naturalmente da capire se si tratterà semplicemente di un’esclusiva temporale o se, effettivamente, i fan sulle altre piattaforme non potranno mai vedere questo contenuto aggiuntivo: vi terremo prontamente aggiornati non appena avremo ulteriori dettagli.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Hogwarts Legacy è stato protagonista alla Gamescom con un nuovo trailer dedicato alle Arti Oscure, che ci ha mostrato il gameplay magico più nel dettaglio.

I fan del mondo di Harry Potter dovranno però avere pazienza: ricordiamo che il lancio è previsto per il 10 febbraio 2023 su PlayStation, Xbox, Switch e PC, dopo aver subito un rinvio nelle scorse giornate.