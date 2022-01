Se volete potete piangere: Hogwarts Legacy potrebbe essere rinviato ancora

L’attesa dei giocatori per Hogwarts Legacy è davvero tanta, i fan (e non) del famoso universo magico non vedono letteralmente l’ora di saperne di più sul nuovo ambizioso progetto di Warner Bros sviluppato da Avalanche Software.

Si tratta, come probabilmente saprete, di un grande gioco ad alto budget caratterizzato dalla sua natura open world RPG in cui è possibile creare da zero il/la proprio/a mago/a.

La cosa che ovviamente entusiasma di più i tanti appassionati del mondo creato da J.K. Rowling è che il personaggio che sarà creato nel gioco potrà girare liberamente tra i luoghi più iconici della saga e, a quanto pare, anche seguire lezioni alla scuola di magia di Hogwarts.

Dopo l’annuncio alcuni pensavano anche che il gioco sarebbe potuto uscire nel 2021, ma naturalmente così non è stato.

L’uscita è stata poi rimandata a data da destinarsi fino ad arrivare ad un rumor che vedeva il gioco sbarcare sul mercato a fine 2022.

Purtroppo però fino ad oggi del titolo ambientato nell’universo di Harry Potter non si sa molto e, sebbene molti si aspettino maggiori dettagli in un prossimo State of Play di Sony, adesso è arrivata l’ennesima indiscrezione pronta a spezzare i cuori dei giocatori.

L’insider Colin Moriarty si è lasciato sfuggire (via Gamerant) l’informazione secondo cui Hogwarts Legacy potrebbe essere rimandato addirittura al 2023.

Moriarty ha affermato che il gioco potrebbe avere «qualche tipo di problema» non ben specificato, questa sarebbe quindi la causa di un rinvio all’anno prossimo e, considerando che il 2022 è appena entrato, il tempo da attendere sarebbe ancora decisamente tanto.

Non resta che aspettare ulteriori informazioni, visto che comunque a seguito di questa indiscrezione non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale in merito.

Nel frattempo potete consolarvi con il punto sull’argomento della nostra Giulia Francolino, una lettura che vi suggeriamo per sapere tutto sul nuovo titolo del mondo magico di Harry Potter.