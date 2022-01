Hogwarts Legacy, ci siamo quasi: Warner Bros conferma il lancio nel 2022

Lo sviluppo di Hogwarts Legacy è attualmente avvolto nel mistero: dopo il trailer di lancio, Warner Bros è rimasta infatti in silenzio per oltre un anno e non ha più svelato ulteriori novità.

Hogwarts Legacy è sicuramente uno dei videogiochi più attesi dell’anno, ma la situazione si era fatta talmente problematica da aver fatto suggerire la possibilità di un nuovo rinvio.

Un insider si era infatti espresso sull’argomento, lasciando intendere che ci sarebbe «qualche problema» non specificato che potrebbe causarne il rinvio.

Warner Bros non aveva però voluto commentare ufficialmente le indiscrezioni, dopo aver precedentemente tranquillizzato i fan che nel 2022 sarebbero arrivate finalmente ulteriori novità.

Oggi i fan potranno iniziare a tirare un sospiro di sollievo: come riportato da GamingBolt, la divisione brasiliana di Warner Bros. Games ha confermato nelle ultime ore che il lancio di Hogwarts Legacy è ancora previsto per il 2022.

Gli account social ufficiali della compagnia hanno infatti pubblicato un thread su Twitter nel quale hanno voluto segnalare ai fan i giochi in uscita per quest’anno: tra le tante produzioni videoludiche c’è anche l’ultimo ambizioso RPG open world ambientato nell’universo di Harry Potter.

A Hogwarts de 1800 está de portas abertas para você em #Hogwarts Legacy, um #RPG de ação em mundo aberto na mais famosa escola de magia e bruxaria do mundo. Qual vai ser o seu legado? pic.twitter.com/YSiJdE66hW — Warner Play (@WarnerPlayBR) January 17, 2022

Naturalmente questo non significa che non potrebbe comunque accadere un rinvio, ma i brevi messaggi servono a ribadire ulteriormente come al momento il piano di Warner Bros sarebbe procedere come già stabilito, salvo possibili imprevisti dell’ultimo minuto.

Anche l’insider AccountNGT, noto per aver svelato in anticipo le prime informazioni e immagini ufficiali di Star Wars Eclipse, non ha voluto commentare le precedenti indiscrezioni, limitandosi a sottolineare come in questo momento l’unico fattore che potrebbe costringere Hogwarts Legacy al rinvio potrebbe essere solo la quantità di giochi previsti nello stesso periodo di lancio.

The only thing that could delay Hogwarts Legacy to 2023 is the amount of games that will be released in the same period — AccountNGT (@AccNgt) January 16, 2022

A questo punto i fan non possono fare altro che sperare che i piani non cambino e attendere ulteriori novità ufficiali per l’ambizioso RPG, che dovrebbero arrivare già quest’anno.

L’appuntamento designato potrebbe essere un nuovo evento State of Play, che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe previsto a febbraio e vedrebbe proprio questa produzione come protagonista.