Hogwarts Legacy tornerà nel nuovo State of Play? Spuntano conferme

Dopo tanti mesi di silenzio, l’ambizioso progetto Hogwarts Legacy potrebbe finalmente aver scelto una data in cui mostrarsi nuovamente ai propri fan con tante novità.

I fan di Hogwarts Legacy non avevano infatti nascosto la propria preoccupazione nelle ultime ore, a fronte di una situazione che sembra essere rimasta immutata per motivi che non sono mai stati chiariti ufficialmente.

C’è però da dire che Warner Bros. aveva deciso di augurare un felice anno nuovo ai propri appassionati promettendo che sarebbero finalmente state svelate novità nel 2022.

Stando alle ultime indiscrezioni, l’evento scelto per l’occasione sarebbe il nuovo State of Play, che secondo gli insider si dovrebbe svolgere molto presto.

Nelle ultime ore sono arrivate nuove conferme anche dal giornalista e insider Tom Henderson, secondo il quale sarebbe previsto un nuovo grande evento di Sony a febbraio «in base agli eventi media del mese e a precedenti date di PlayStation».

Henderson si riferisce chiaramente agli eventi State of Play degli anni 2019 e 2020, che si sono svolti entrambi nel mese di febbraio, rendendo dunque molto probabile che anche per il 2022 verrebbe scelta questa strada.

The current rumor is that the next Sony event looks like it could be in February based on this month's media events and past PlayStation dates.

It'll probably be State of Play, but it has the potential to be a pretty big one IMO. pic.twitter.com/Si0QSY7PeZ

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 9, 2022