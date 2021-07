Buon compleanno, Harry Potter! Ma… Hogwarts Legacy?

Il 31 luglio è un giorno speciale per gli amanti di Harry Potter: si celebra infatti in questa data il compleanno del celebre maghetto della saga letteraria di J.K. Rowling, e gli appassionati non stanno mancando di farlo notare su tutti i canali social, condividendo ricordi (e auguri, perché no) legati al loro viaggio all’interno dell’universo di Hogwarts.

Dopo il debutto letterario del 1997 in Harry Potter e la Pietra Filosofale, il celebre personaggio è diventato anche un’icona al cinema grazie ai film basati sui romanzi. In questo successo transmediale si sono inseriti anche i videogiochi e, dopo i vari appuntamenti con Harry Potter e LEGO Harry Potter di diversi anni fa, ora i fan sono in attesa di un nuovo videogame: Hogwarts Legacy. Che fine ha fatto?

Hogwarts Legacy è slittato al 2022

Le ultime notizie sul gioco risalgono a diversi mesi fa e parlavano del rinvio al 2022, dopo che inizialmente era stata immaginata (e annunciata) una release già nel corso del 2021. Da allora, il motivo per cui si è parlato maggiormente di Hogwarts Legacy è per il caso del lead designer accusato di misoginia – l’ennesimo tassello nel desolante quadro discriminatorio dell’industria su cui poche ore fa si è espresso anche Phil Spencer, di Xbox, dando il suo supporto a chi denuncia queste ingiustizie.

In Hogwarts Legacy, vi ricordiamo, potrete creare il vostro mago nell’accademia di Hogwarts, divertendovi a vivere avventure che si svolgeranno prima rispetto a quelle vissute nell’epopea di Harry Potter.

Non aspettatevi, quindi, di ricalcare le vicende dei romanzi: la storia sarà completamente originale e ambientata nel 1800. Potrete, in compenso, divertirvi con il quidditich, stringere alleanze e anche creare a piacimento il vostro personaggio, decidendo liberamente ogni caratteristica.

Mentre tutto tace, insomma, i lavori proseguono: l’uscita di Hogwarts Legacy rimane fissata per il prossimo anno e, mentre non c’è ancora una finestra specifica, sappiamo che il gioco firmato da Portkey e pubblicato da Warner Bros. arriverà su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X|S. Mentre augurate buon compleanno a Harry Potter, quindi, ricordatevi di tenere d’occhio le pagine di SpazioGames per tutte le possibili novità: speriamo che presto Portkey faccia una magia e ci mostri qualcosa di nuovo.

Nel frattempo, non dimenticate che trovate il punto della situazione sul gioco nell'articolo della nostra Giulia Francolino, dove trovate tutte le informazioni già note, i video e le immagini per il prossimo videogioco ambientato nell'universo di Harry Potter. E, se volete celebrare in modo speciale il compleanno di Harry, date anche un'occhiata ai giochi che vi raccomandiamo di recuperare in attesa di Hogwarts Legacy.