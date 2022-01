Hitman Trilogy, presto potrete giocare l’intera trilogia come mai prima su PC

Hitman Trilogy è stata annunciata da poco e adesso i fan delle avventure dell’Agente 47 che la giocheranno su PC potranno farlo anche tramite VR.

Hitman 3, ultimo capitolo di una delle serie stealth più famose tra i videogiochi, è stato molto apprezzato dalla nutrita fetta di community che ama il gameplay che solo questo genere può regalare. Proprio grazie ai tanti appassionati l’ultimo Hitman ha infatti recuperato agilmente i costi di sviluppo.

Tra l’altro il titolo ha anche avuto dei contenuti aggiuntivi, e da poco è stato annunciato l’arrivo dell’ Anno 2 con grandi novità.

Adesso IO Interactive ha annunciato che la trilogia reboot di Hitman su PC supporterà completamente la realtà virtuale già a partire dalla prossima settimana (via VGC). Questo vuol dire che sarà possibile affrontare tutti e tre i capitoli tramite il supporto del VR.

La trilogia inoltre beneficerà interamente di tutte le migliorie di Hitman 3, come quelle alle animazioni e all‘intelligenza artificiale.

IO Interactive non si è espressa in maniera specifica per quanto riguarda il tipo di VR che sarà possibile utilizzare per giocare a Hitman Trilogy, limitandosi a un generico «supporterà gli hardware più popolari», con la promessa però di rivelare tutti i dettagli prima dell’uscita del gioco prevista il prossimo 20 gennaio.

Il senior game designer Eskil Mohl non ha esitato a comunicare la gioia del team: «Siamo molto, molto contenti di poter finalmente fare uscire l’intera Hitman Trilogy e soprattutto di riuscire a farlo per l’intera community di giocatori PC e VR».

Ricordiamo infine che Hitman Trilogy non sarà esclusiva PC, ma uscirà il prossimo 20 gennaio anche per piattaforme PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Infine, proprio a questo proposito, sottolineiamo che la trilogia sarà presente fin dal day one sul servizio di abbonamento di Microsoft Xbox Game Pass.