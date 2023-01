Hitman ritornerà presto e includerà gratis i primi due capitoli

Hitman 3 è stato un titolo davvero notevole, nato come ultimo capitolo della nuova trilogia con protagonista l’ormai iconico Agente 47.

Dopo l’uscita, la nuova saga della World of Assassination è finita anche su Xbox Game Pass (vi potete abbonare su Amazon), arrivando così a molti più giocatori.

Ora, considerando che parliamo di un brand milionario (anche perché, come annunciato di recente, arriverà anche una nuova serie TV), l’Agente 47 non si fermerà.

Come riportato anche da Push Square, infatti, IO Interactive ha annunciato che Hitman 3 diventerà presto Hitman World of Assassination, una nuova versione che include il primo e secondo capitolo.

IO Interactive ha confermato infatti che Hitman 3 cambierà nome a partire dal 26 gennaio 2023, diventando quindi Hitman World of Assassination.

Questa nuova versione includerà, in forma totalmente gratuita, anche tutti i contenuti del primo e del secondo capitolo della saga con protagonista l’Agente 47.

Ma non solo: IO Interactive ha chiarito anche che che tutti coloro che possiedono Hitman 3 otterranno automaticamente Hitman World of Assassination senza costi di alcun tipo, su tutte le piattaforme.

Dal 26 gennaio 2023 saranno quindi disponibili su PS4 e PS5 Hitman World of Assassination a 69,99 dollari, il quale includerà Hitman 3, Hitman 1 Goty Access Pass e Hitman 2 Standard Access Pass.

Di convesso, Hitman World of Assassination Deluxe Pack al costo di 29,99 dollari includerà invece Hitman 3 Deluxe Pack, Hitman 3 Seven Deadly Sins Collection e Hitman 2 Expansion Access Pass.

Insomma, questi due pacchetti disponibili in formato digitale su PS Store permetteranno a tutti i nuovi giocatori e agli attuali possessori di Hitman 3 di avere lo stesso contenuto di base.

È sicuramente interessante notare come il team di sviluppo non stia abbandonando il titolo, nonostante il prossimo progetto legato a 007 non sia senz’altro semplice da portare avanti.

Ma non solo: parlando ancora dell’Agente 47, questi è un personaggio a dir poco iconico anche per la sua pelata, che è stata creata per un motivo ben preciso.