Hitman, l’Agente 47 è calvo perché doveva essere come… la Coca-Cola

È sempre affascinante scoprire le storie dietro ai videogiochi più celebri, e quella di Hitman sull’aspetto iconico di Agente 47 è abbastanza curiosa.

Il ritorno dell’assassino più famoso dei videogiochi, il cui ultimo episodio trovate su Amazon, è stato davvero una bella sorpresa.

L’ultima trilogia ha riscosso un bel successo, ed è arrivata su tantissime piattaforme tra cui Xbox Game Pass.

Anche perché, nonostante la difficoltà con cui i videogiochi stealth di solito si approcciano sul mercato, Hitman III ha recuperato molto in fretta i costi di sviluppo.

Parte del successo di Hitman è merito del suo personaggio, l’Agente 47, con il suo aspetto truce definito tale anche dal fatto di essere calvo.

Una caratteristica che, come dichiarato in un estratto di un libro riportato da VGC, che è stata la prima ad essere scelta nella creazione del personaggio.

The History of the Stealth Game di Kirk McKeand è un libro che, come potrete intuire, ripercorre la storia dei videogiochi stealth. Lo fa anche con Hitman ovviamente, e un estratto del libro è stato condiviso dall’autore, riferito proprio della iconica pelata di Agente 47.

Here's an excerpt from my upcoming book. The chapter focuses on the formation of IO Interactive and the development of the Hitman series. Links to pre-order are included. Shares are massively appreciated. https://t.co/t6VN0XhcVN pic.twitter.com/Bu3OVv0BdM

— Kirk McKeand (@MckKirk) June 27, 2022