Hideo Kojima: il suo progetto non ancora annunciato sarà «insolito»

Alcuni mesi fa, il maestro Hideo Kojima ha confermato una volta per tutte di essere al lavoro su un gioco misterioso per piattaforme Xbox.

Il papà di Death Stranding (che potete acquistare su Amazon a prezzo basso) ha quindi incuriosito i fan con il suo breve annuncio e nulla più.

«Sarà il gioco che ho sempre voluto fare», ha spiegato Kojima-san. «Sarà reso possibile solo grazie alle tecnologie che Microsoft ha messo a disposizione. Non avrei potuto farlo altrimenti.»

Al momento è impossibile sapere se si tratta del vociferato Overdose, leakato alcuni giorni fa ma di cui non si è più saputo nulla, sebbene ora sono emersi nuovi dettagli sul progetto.

In una recente intervista a IGN (via The Gamer), Kojima ha dichiarato che il suo prossimo gioco non ancora annunciato sarà «insolito».

Di solito, quando uno sviluppatore dice una cosa del genere è facilmente fraintendibile, ma considerando che parliamo di un gioco di Kojima Productions, usare la parola «insolito» ha tutto un altro significato.

Kojima ha dichiarato: «Oltre a DS2 [ossia Death Stranding 2, n.d.R.], stiamo realizzando un altro titolo insolito». La teoria principale è che si tratti proprio dell’horror Overdose, di cui sappiamo poco e niente

Da ciò che è trapelato in rete, la protagonista dovrebbe essere Margaret Qualley, “mama” di Death Stranding. Il filmato trapelato mostrava il personaggio mentre si imbatteva in nemici soprannaturali, il tutto con strani simboli rossi che lampeggiavano a schermo.

Negli ultimi mesi lo storico autore giapponese era finito nel mezzo di vari rumor riguardanti il suo futuro, anche relativi a Xbox: tra le tante voci di corridoio si era infatti fatta particolarmente insistente quella che voleva l’autore al lavoro su una non meglio specificata esclusiva in cloud per la console di Microsoft.

Non sappiamo inoltre se questo misterioso titolo però effettivamente legato anche al progetto in VR di cui si parla da alcune settimane, oppure se riguarderà all’effettivo un nuovo gioco vero e proprio.