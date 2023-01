Hi-Fi Rush, il gioco del momento, ha un cameo davvero «spaventoso»

Il nuovo gioco di Tango Gameworks, rivelato durante il Developer_Direct di ieri sera, ha lasciato il segno: stiamo parlando di Hi-Fi Rush, disponibile su Xbox e PC.

Il gioco di Tango Gameworks, autori di Ghostwire Tokyo (che trovate anche su Amazon), ha infatti lasciato tutti a bocca aperta durante la serata di ieri, grazie al suo stile davvero unico.

Hi-Fi Rush è difatti un rhythm action game, nel quale interpretiamo una rockstar ancora agli albori chiamata Chai, dopo che quest’ultimo è stato oggetto di esperimenti da parte di una losca organizzazione segreta.

Ora, dopo che le recensioni su Steam di Hi-Fi Rush sono entusiastiche, visto che il gioco sta scalando le classifiche di vendita, qualcuno ha scovato un curioso e “terrificante” cameo all’interno del gioco.

Come riportato anche da The Gamer, Hi-Fi Rush presenta un cameo delle versioni robotiche di Sebastian e Oda da The Evil Within, con tanto di dialoghi su quanto il mondo sia malato e oscuro.

Tango Gameworks non ha quindi dimenticato le sue origini, vista la palese strizzatina d’occhio a due dei personaggi principali della loro saga horror.

Poco sotto, una clip che mostra il cameo in questione (non cliccate se non volete rovinarvi la sorpresa).

The new game Hi-Fi Rush has two cameos of the characters Sebastian Castellanos and Joseph Oda from The Evil Within. Thats actually hilarious.#HiFiRush pic.twitter.com/HamNLfXTgU — Wolf Moon(COMMISSIONS CLOSED) (@WolfMoon35) January 26, 2023

Come sottolineato dall’utente Twitter ‘WolfMoon35’, le versioni robotiche di Sebastian e Joseph, note come SEB-AAA e JSF-001, possono essere trovate nel secondo livello del gioco, mentre guardano un murale di Rekka, uno dei cattivi del gioco.

Interagendo con loro, la coppia parlerà, con Seb sta solo cercando di rendere il mondo «malato, oscuro e triste» un posto migliore.

Questo non è in ogni caso l’unico posto in cui si possono trovare SEB-AAA e JSF-001: come notato dallo YouTuber ‘Jigzaw_Killer’, la coppia può essere notata anche poco più avanti nel gioco accanto a una grande fuoriuscita di petrolio.

Qui, Seb parlerà del «costo del progresso» e di come debba ripulire la situazione prima che qualcuno faccia un errore. È possibile che i due compaiano anche in altri punti dell’avventura, anche se finora sono stati scovati solo questi due esempi.

Ricordiamo che Hi-Fi Rush è stato mostrato durante il primo Developer_Direct di Xbox: se vi siete persi qualcuna delle novità, eccoci con un bel recap completo di tutto quello che dovete sapere sugli annunci del 25 gennaio 2023.

Restando in tema, dopo aver ufficialmente concluso l’ultimo evento Xbox e Bethesda, la Casa di Redmond ha da poco ufficializzato i nuovi giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass per le prossime settimane.