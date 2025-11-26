Bethesda potrebbe aver trovato la sua nuova formula vincente per le release, e Todd Howard sembra intenzionato a sfruttarla ancora. Dopo il successo clamoroso di Hi-Fi RUSH nel 2023 e il recente Oblivion Remastered lanciato a sorpresa nel 2025, lo storico publisher di Xbox starebbe considerando seriamente di ampliare la strategia dei "shadow drop" – quella pratica ormai consolidata nell'industria che consiste nel rilasciare un gioco senza alcun preavviso o campagna marketing tradizionale.

Tom Mustaine di Bethesda ha confermato a GamesRadar che Todd Howard desidera da tempo implementare questa strategia su larga scala. "Abbiamo ottenuto un vero successo con il shadow drop di Hi-Fi RUSH attraverso Xbox e Bethesda", ha dichiarato Mustaine, spiegando come il boss di Bethesda Game Studios sia affascinato dall'idea di poter dire ai giocatori "Ecco il gioco, scaricatelo oggi stesso".

Un approccio che elimina mesi di attesa snervante tra annuncio e lancio, offrendo gratificazione immediata alla community.

La filosofia dietro questa scelta è chiara: dominare la conversazione online per un'intera giornata e consegnare il prodotto esattamente nel momento in cui se ne parla. Nel caso di Hi-Fi RUSH, il rhythm action sviluppato da Tango Gameworks, la strategia si rivelò un trionfo totale.

Il gioco non solo conquistò immediatamente i giocatori su Xbox Series X|S e PC tramite Game Pass, ma generò un'ondata virale di contenuti su Twitch e YouTube che nessuna campagna marketing tradizionale avrebbe potuto replicare con la stessa autenticità.

Mustaine ha ammesso candidamente di non avere idee concrete su quale potrebbe essere il prossimo shadow drop, ma ha espresso la speranza che Oblivion Remastered non sia l'ultimo esperimento del genere.

La remaster del classico RPG del 2006, lanciata senza preavviso come regalo per i fan in attesa di The Elder Scrolls 6, ha dimostrato che la formula funziona anche con progetti più tradizionali e titoli del catalogo storico, non solo con IP nuove e rischiose come Hi-Fi RUSH.

L'approccio di Bethesda riflette un cambiamento più ampio nell'industria videoludica. Mentre i blockbuster AAA continuano a richiedere anni di hype building e campagne milionarie, i shadow drop offrono un'alternativa che riduce drasticamente i rischi legati alle aspettative gonfiate e alle potenziali delusioni pre-lancio.

Nintendo ha perfezionato questa tecnica con giochi come Apex Legends su Switch, mentre anche Sony ha sperimentato con successo occasionalmente su PlayStation Plus.

Naturalmente, questa strategia funziona meglio nel contesto dell'ecosistema Game Pass, dove i giocatori non devono valutare un acquisto immediato ma possono semplicemente provare il titolo senza rischi finanziari.

Per Bethesda, che fa parte della divisione Xbox Game Studios dal 2021, questo rappresenta un vantaggio competitivo non indifferente rispetto ai publisher tradizionali che devono giustificare budget marketing considerevoli.