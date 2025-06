È passato poco più di un anno da quando Xbox ha preso la discussa decisione di chiudere diversi studi, tra cui Tango Gameworks, celebre per Hi-Fi RUSH, Ghostwire: Tokyo e The Evil Within.

Per molti sembrava la fine di un percorso, ma fortunatamente la storia non si è conclusa lì.

Dopo la chiusura ufficiale avvenuta nel giugno 2024, lo studio è stato sorprendentemente riportato in vita a luglio dello stesso anno grazie a Krafton, publisher di PUBG. In quel periodo fu anche annunciato Hi-Fi RUSH 2, ma da allora le novità si erano fatte attendere… fino ad oggi.

Con un comunicato pubblicato il 2 giugno, Tango Gameworks ha annunciato la riapertura ufficiale del suo ufficio a Tokyo e l’avvio di una massiccia campagna di assunzioni tramite il suo nuovo sito web.

«Lo studio di sviluppo videoludico di fama mondiale Tango Gameworks, con sede a Tokyo, ha annunciato il 2 giugno un rebranding completo della propria identità insieme al lancio del nuovo sito ufficiale, che include numerose posizioni aperte per il prossimo progetto. Il nuovo logo di Tango rappresenta l’inizio di una nuova era e una visione rinnovata per lo studio.»

Il team ha anche confermato che, dopo un lungo lavoro, l’ambiente di lavoro ibrido ha finalmente anche il suo cuore pulsante fisico: il nuovo ufficio è stato riaperto e già arredato con cimeli dai progetti passati, in linea con l’identità rinnovata dello studio.

Nel comunicato si fa riferimento a un ambizioso prossimo progetto, anche se non è ancora chiaro se si tratti di Hi-Fi RUSH 2 (il primo lo trovate su Amazon) o di qualcosa di completamente inedito. Lo studio si sta muovendo con molta discrezione, ma l’entusiasmo è palpabile.

Va ricordato che Krafton, al momento della rinascita dello studio, aveva espresso la volontà di continuare a pubblicare i titoli di Tango anche su piattaforme Xbox.

Lo stesso Phil Spencer, boss di Xbox, era stato descritto come “estremamente disponibile verso le necessità del team”, lasciando spazio a quella che Krafton ha definito un’“opportunità insolita” durante la fase di acquisizione.

Insomma, Tango Gameworks è tornata e sembra più determinata che mai a ritagliarsi un nuovo spazio nella scena videoludica internazionale.

Dopo i successi creativi degli ultimi anni, in particolare con Hi-Fi RUSH, le aspettative sono alte — ma anche la curiosità: quale sarà la prossima mossa dello studio giapponese?