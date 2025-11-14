Il passaggio di proprietà di uno studio di sviluppo può sembrare una questione meramente burocratica, ma nel caso di Hi-Fi RUSH le implicazioni pratiche stanno già emergendo con chiarezza.

KRAFTON, la società coreana che ad agosto 2024 ha acquisito Tango Gameworks e i diritti della proprietà intellettuale del gioco ritmico d'azione, sta completando la transizione anche sul fronte della pubblicazione, subentrando definitivamente a Bethesda Softworks. Un cambiamento che, per quanto annunciato come indolore per i giocatori, richiede una serie di aggiustamenti tecnici e amministrativi.

La complessità di questa operazione emerge dal calendario degli interventi previsti. A partire dal 14 novembre 2025, gli store digitali dove Hi-Fi RUSH è disponibile (Steam, Epic Games Store e Microsoft Store) inizieranno gradualmente a modificare le pagine del prodotto, sostituendo immagini, video e descrizioni per riflettere la nuova gestione. Ma è il 4 dicembre che arriverà l'intervento più sostanziale, con una patch in-game che aggiornerà tutti gli elementi grafici e testuali interni al titolo.

Durante questa fase di transizione, i giocatori potrebbero incontrare alcuni intoppi tecnici. La funzionalità di connessione a Bethesda.net è stata completamente disabilitata all'interno del gioco, il che potrebbe generare messaggi di errore quando si tenta di accedere a quella sezione del menu.

KRAFTON avverte che potrebbero verificarsi anche altri problemi imprevisti fino all'applicazione della patch di dicembre, invitando gli utenti a rivolgersi al proprio servizio di assistenza clienti per qualsiasi difficoltà.

Prodotto in caricamento

La preoccupazione principale per chi ha investito ore nel gioco riguarda naturalmente la conservazione dei progressi.

Su questo punto KRAFTON si mostra categorica: nessun dato verrà perso. I salvataggi locali, gli acquisti di contenuti scaricabili, le colonne sonore aggiuntive e i trofei conquistati resteranno tutti accessibili. Anche la funzionalità Steam Cloud continuerà a operare, sebbene possa subire interruzioni temporanee durante la transizione – motivo per cui l'azienda raccomanda di effettuare un backup locale dei file di salvataggio come misura precauzionale.

Non sarà necessario reinstallare il gioco. Chi possiede Hi-Fi RUSH su PlayStation 5, Xbox Series o PC potrà continuare a utilizzare la versione già installata, con l'unico accorgimento di attendere un aggiornamento automatico al primo avvio dopo il trasferimento.

Anche gli abbonati a Game Pass non subiranno interruzioni, pur dovendo fare i conti con il medesimo messaggio di errore relativo alla connessione Bethesda.net.

Le impostazioni linguistiche e regionali rimarranno immutate. Chi gioca in italiano, inglese, giapponese o qualsiasi altra lingua supportata non dovrà riconfigurare nulla. Questo aspetto è particolarmente rilevante per un titolo come Hi-Fi RUSH, dove il doppiaggio e le sincronizzazioni audio rappresentano elementi fondamentali dell'esperienza di gioco.

Il cambiamento più significativo riguarda la gestione futura del prodotto. KRAFTON assumerà la responsabilità di tutti gli aggiornamenti, della manutenzione e di eventuali eventi promozionali.

Le comunicazioni ufficiali passeranno attraverso i canali della compagnia coreana, mentre l'assistenza clienti seguirà un criterio temporale preciso: per questioni relative ad acquisti o problemi sorti prima del 13 novembre bisognerà ancora rivolgersi al supporto Bethesda, mentre dal 14 novembre in poi sarà KRAFTON Customer Support il punto di riferimento.

Fanno eccezione i rimborsi per acquisti effettuati su Steam, che continueranno a essere gestiti direttamente dalla piattaforma Valve.

La raccomandazione finale di KRAFTON è chiara: installare la patch del 4 dicembre. Sebbene tecnicamente possibile continuare a giocare senza aggiornarsi, l'azienda avverte che alcune funzionalità potrebbero non operare correttamente.

Un invito che suona più come un obbligo mascherato, considerando che i giochi moderni dipendono sempre più da connessioni online e verifiche server-side, anche quando si tratta di esperienze principalmente single-player come quella offerta da Hi-Fi RUSH.