Hi-Fi Rush è stato davvero un flop per Xbox? Arriva la risposta ufficiale

Hi-Fi Rush è finora uno dei migliori videogiochi dell’anno senza dubbio ma, forse, non è stato realmente un successo per Xbox Game Pass.

L’opera di Tango Gameworks è stata infatti lanciata a sorpresa all’interno dell’abbonamento di Microsoft (a cui vi potete iscrivere tramite Amazon), e dal lancio ha conquistato i giocatori.

Un’esclusiva che è stata concepita da ben prima che Xbox Game Pass esistesse, e che ha trovato nell’offerta di Microsoft un ottimo assist.

Tanto che Hi-Fi Rush è stato un videogioco immediatamente da record, ma forse non è tutto oro quello che luccica?

In queste ore era emersa una indiscrezione per cui l’action di Tango Gameworks non avrebbe dato i risultati sperati dal punto di vista economico, pur avendo ricevuto un grande apprezzamento da pubblico e critica.

Come riporta Gamespot, infatti, un report emerso in rete afferma che Hi-Fi Rush non è riuscito a rientrare negli investimenti. Banalmente: non ha incassato abbastanza.

L’informazione arriva da Jeff Grubb, che in un podcast ha condiviso le informazioni in suo possesso al riguardo:

«Sulla base di quello che ho sentito, [Hi-Fi Rush] semplicemente non ha fatto i soldi di cui aveva bisogno. Voglio dire, ha ottenuto buone recensioni, il brusio è stato buono, quindi a chi dai la colpa per qualcosa del genere? È il prezzo? È stata la caduta dell’ombra? Avrebbe potuto vendere di più? È Game Pass?»

Ritorna quindi il tema più volte esplorato relativo al fatto che Xbox Game Pass sia un danno per le vendite dei videogiochi, di cui si è parlato in passato.

Ma è davvero così? Ci ha pensato Aaron Greenberg a rispondere alla questione, su Twitter, una volta che la notizia si è diffusa:

Hi-Fi RUSH was a break out hit for us and our players in all key measurements and expectations. We couldn’t be happier with what the team at Tango Gameworks delivered with this surprise release. — Aaron Greenberg ‍♂️U (@aarongreenberg) April 21, 2023

«Hi-Fi Rush è stato un grande successo per noi e per i nostri giocatori in tutte le misure e aspettative chiave. Non potremmo essere più felici di ciò che il team di Tango Gameworks ha realizzato con questa uscita a sorpresa.»

Certo, bisogna dire che ascoltare le parole di Greenberg è come ascoltare il proverbiale oste che dice com’è il vino. Per questo aspettiamo di sapere cosa dirà Tango Gameworks al riguardo prima di farci un’idea.

Hi-Fi Rush è stato anche uno degli ultimi giochi per cui ha contribuito Shinji Mikami che, adesso, ha abbandonato lo studio.