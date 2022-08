Henry Cavill torna a mostrare il suo PC da gaming, che ha un bel problema

Forse non lo sapevate, ma Henry Cavill è un nerd molto appassionato, nonché videogiocatore e appassionato del mondo PC.

Nonché interprete della serie tv Netflix di The Witcher, lo show ispirato alla saga di romanzi dello Strigo, un sogno divenuto realtà per lui.

La serie Netflix sta avendo molto successo, la terza stagione è già in produzione anche se ora è ferma per un motivo molto importante.

Ma Henry Cavill è anche un avido videogiocatore, soprattutto PC, che durante il primo lockdown ha mostrato a tutto il web diventando virale.

L’attore ha raccontato più volte la sua passione, che è sfociata anche nel mondo del lavoro in certi casi.

Non solo per la serie di The Witcher, perché Cavill ha raccontato di non aver risposto subito alla chiamata del suo agente per il ruolo di Man of Steel perché stava completando un raid di World of Warcraft.

Dopo aver esposto le sue abilità di assemblaggio del PC da gaming, Henry Cavill è tornato di recente a parlare della sua passione per il gaming sul suo profilo Instagram.

Il suo PC, infatti, ha un problema che accomuna tutti noi videogiocatori: il caldo.

Henry Cavill ha raccontato il suo problema con le ventole del PC che, a causa del troppo lavoro per le elevate temperature, lo hanno lasciato a piedi.

Ma, con una certa esperienza, l’attore ha subito proceduto alla sostituzione con un nuovo set di ventole in men che non si dica.

È sempre divertente vedere le star alle prese con le loro passioni da videogiocatori. Anche e soprattutto nel tuffarsi in ogni rumor e considerazione sulle serie in sviluppo, come per quella di Mass Effect per cui l’interprete di Superman si candiderebbe al volo.

Ad Henry Cavill consigliamo anche di seguire le direttive consigliate da Nintendo per affrontare il caldo.