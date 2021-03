Fallout esclusiva Xbox? Il team non vede l’ora di lavorare con Microsoft

Mentre ancora si dibatte se questo o quel gioco di Bethesda sarà un’esclusiva delle piattaforme servite da Microsoft, una risposta interessante arriva dal team di sviluppo di Fallout 76.

Il gioco online ha appena svelato la sua roadmap per il 2021, dopo un anno in cui ha introdotto una grande espansione con una storica fazione della serie.

Tuttavia, il commento di Jeff Gardiner, della squadra di Bethesda Games Studios, durante una recente AMA su Reddit (via The Gamer) ha attirato l’attenzione dei fan.

Un utente gli ha chiesto come sia andata la transizione per il team di sviluppo di Fallout 76 dopo che ZeniMax Media aveva cambiato casacca, e la sua risposta è stata:

«La transizione al lavoro con Microsoft è stata molto fluida e siamo entusiasti di poter collaborare con loro per tutto quello che riguarda Fallout in futuro».

Mentre c’è chi ha fatto notare che si tratta di una frase standard da PR, altri hanno sottolineato come la risposta si sia concentrata sull’intero universo di Fallout quando la domanda era invece incentrata sullo spin-off online.

Fallout è una delle serie che hanno una “legacy” multipiattaforma, per usare le parole di Phil Spencer nella recente tavola rotonda.

Per questa ragione, si ritiene che un nuovo capitolo del franchise sia destinato ad uscire anche su PlayStation e non solo su Xbox.

Tuttavia, questo genere di frase non fa che sottolineare come questi piani siano ancora in fase di elaborazione e che per il futuro non si sa mai.

Bethesda Game Studios è per ora concentrata su Starfield, forse in arrivo nel 2021, e The Elder Scrolls VI, per cui i tempi per un nuovo Fallout sarebbero ad ogni modo molto lunghi.