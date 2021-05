Il soulslike più atteso salterà l’E3 2021, secondo Jeff Grubb

Elden Ring è l’ormai noto soulslike prodotto da FromSoftware in collaborazione con lo scrittore George R. R. Martin.

Con un curriculum come quello di Miyazaki, tra i vari Dark Souls passando per il suggestivo Bloodborne, è più che scontato che i giocatori inizino a essere piuttosto spazientito dal fatto che gioco è spartito dal radar.

Il titolo ha infatti da poco segnato un traguardo piuttosto negativo, visto che sono ormai passati più di 700 giorni da quando venne mostrato al mondo.

In molti sperano che Bandai Namco e From possano mostrare finalmente Elden Ring il prossimo mese, durante l’E3 2021, ma a quanto pare è meglio prepararsi anche in questo caso a una doccia fredda.

Il sempre bene informato Jeff Grubb, durante l’ultimo episodio del podcast GamesBeat Decides (via CB), ha infatti rivelato che le speranze di vedere il gioco durante l’evento streaming sono piuttosto scarse.

«Sono davvero dubbioso che il gioco possa essere mostrato all’E3», ha dichiarato Grubb. «Sono anche abbastanza sicuro che non sarà all’evento Xbox. E se non sarà presente in quell’occasione, penso quindi che non sarà affatto mostrato all’E3.»

Grubb ha sottolineato, tuttavia, di non essere del tutto certo che Elden Ring non verrà mostrato, lasciando la porta aperta alla possibilità che ciò possa in ogni caso accadere.

«C’è ancora la piccola possibilità che qualcosa possa accadere. So che Bandai Namco vuole che qualcosa accada», ha concluso l’insider.

Ricordiamo infatti che pandemia avrebbe costretto FromSoftware a vari rinvii del gioco, tanto che gli sviluppatori non sarebbero stato in grado di preparare una demo o un nuovo trailer in tempo per l’E3 2021.

Grubb ha sottolineato che il soulslike non è a rischio cancellazione: a quanto pare, però, prima di vederlo in azione dovremo aspettare più del previsto.

Alcune settimane fa si era parlato di un possibile rinvio del gioco, che inizialmente sembrava invece destinato a uscire quest’anno (sebbene la pandemia potrebbe aver stravolto i piani originali).

Nonostante tutto, gli ultimi particolari emersi relativi alle ambientazioni fanno sperare che il gioco sia di fatto il progetto più ambizioso di FromSoftware.

L’E3 2021 si svolgerà dal 12 al 15 giugno prossimi e sarà un evento solamente digitale (ma con un buon numero di partecipanti al seguito).