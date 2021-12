Halo, la serie TV non sarà canonica: ecco la nuova linea temporale

Il canone dell’universo di Halo si espande oltre agli iconici videogiochi, andando a includere libri, serie audio e tanti altri contenuti che hanno contribuito ad espanderne la narrazione.

Per questo motivo, si pensava che la serie TV di Halo avrebbe rappresentato un ulteriore tassello narrativo per la lore: a giudicare dalle ultime informazioni ufficiali arrivate, sembra però che non sarà così.

Il trailer svelato durante lo show The Game Awards 2021 aveva entusiasmato tantissimi fan, che avevano fin da subito notato l’incredibile fedeltà dell’adattamento con gli elementi del videogioco Xbox.

Come riportato da IGN.com, la produzione ha però preso l’importante decisione di separare il proprio lavoro dall’universo dei videogiochi, in modo da poter rimuovere qualunque vincolo sia dai videogiochi che dalla serie TV stessa.

Kiki Wolfkill di 343 Industries ha infatti svelato ufficialmente che la serie TV di Halo, realizzata da Paramount, farà parte di una nuova linea temporale denominata «Silver Timeline», ben diversa da quella attualmente conosciuta dagli appassionati.

Si tratta di una soluzione ideata per proteggere il canone dei videogiochi di Halo da quello legato al nuovo show televisivo, così da lasciare che entrambi i team possano evolversi nella direzione che preferiscono, senza doversi scontrare l’uno con l’altro.

Potete trovare le dichiarazioni della executive producer nel video proposto di seguito, grazie al tweet ricondiviso dall’account Halopedia:

— Halopedia (@Halopedia) December 16, 2021