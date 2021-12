Halo Infinite, è allarme: un nuovo glitch vi cancellerà i salvataggi

Un nuovo glitch scoperto su Halo Infinite da alcuni giocatori ha messo in allarme l’intera community: sembra infatti che il bug in questione sia in grado di cancellare interamente i vostri file di salvataggio.

Il bug in questione riguarderebbe sia la versione Xbox che PC del titolo incluso con Game Pass Ultimate, creando dunque non poca preoccupazione per la community che adesso si augura un fix tempestivo.

Inutile dire che questa situazione non sta facendo altro che alimentare la rabbia degli utenti, già infuriati per via del cross play che lo rende «ingiocabile»: il multiplayer free-to-play è stato infatti invaso dai cheater.

Tuttavia, il bug in questione non riguarda soltanto la componente multigiocatore, ma anche la modalità campagna, anch’essa vittima di polemiche a causa dell’impossibilità di rigiocare le missioni della storia.

Secondo quanto riportato dall’utente ResetEra 99humanity (via VG247), pare che questo bug sia legato ad un problema relativo al login dell’account Xbox, che starebbe causando non pochi grattacapi a diversi utenti.

Il glitch in questione vedrebbe i giocatori respawnare con una visuale in terza persona per poi cadere attraverso il pavimento o fluttuare nella mappa: dopo pochi secondi, comparirebbe il prompt-in per effettuare il login all’account.

Il problema è che gli utenti hanno, ovviamente, già fatto l’accesso al proprio account e non dovranno seguire l’invito apparso sullo schermo: se lo faranno, il loro salvataggio verrà automaticamente corrotto e cancellato.

Gli utenti che stanno giocando Halo Infinite sia su Xbox che su PC grazie a Game Pass Ultimate avranno fortunatamente la possibilità di recuperare il file di salvataggio disattivando la sincronizzazione al cloud e caricando semplicemente il salvataggio da un altro dispositivo, per poi riattivarla subito dopo.

Sfortunatamente, non sembra esserci invece alcun metodo per chi, comprensibilmente, sta giocando l’ultima avventura di Master Chief solo su un dispositivo: Microsoft e 343 Industries non hanno ancora riconosciuto ufficialmente il problema e l’augurio è che possano farlo il prima possibile, così da preparare una tempestiva patch.

Del resto, proprio poche ore fa gli sviluppatori hanno aggiornato il multiplayer introducendo le modalità più amate: la speranza è che possano essere altrettanto rapidi per la risoluzione di questo grave errore.