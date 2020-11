Halo Infinite mostrerà qualcosa di “alto livello” a brevissimo

Halo Infinite è pronto a farsi rivedere dopo l’esibizione deludente dello scorso luglio e il rinvio al 2021 per Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Il gioco non sarà a The Game Awards a dicembre, come rivelato dal community director di 343 Industries Brian Jarrard su Reddit.

Tuttavia, «almeno un update di alto livello» sarà fornito «entro le prossime poche settimane», per cui possiamo aspettarci di rivedere il first-person shooter in azione a brevissimo.

«Non abbiamo niente in programma per i VGA [TGA], ma speriamo di offrire almeno un update di alto livello entro le prossime poche settimane cosicché possiamo riavviare questo viaggio insieme dopo le vacanze natalizie», ha spiegato Jarrard.

«Mettere insieme qualcosa come una demo o un grosso colpo per i VGA richiede un enorme quantitativo di lavoro e causerebbe complicazioni con le attuali milestone delle vacanze».

Non è chiaro se questo aggiornamento arriverà sotto forma di video gameplay o trailer oppure, più probabilmente, attraverso un post sul blog ufficiale della serie.

Di recente, Halo Infinite ha perso un altro pezzo grosso del team di sviluppo, lo studio head di 343 Industries Chris Lee, ma lo sviluppo procede a spron battuto per migliorarne la qualità dopo il debutto agrodolce.

Intanto, oggi si celebra l’upgrade per Xbox Series X|S di Halo The Master Chief Collection, che porta tutti i giochi della compilation a 120fps su console.