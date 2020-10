Dai social di Xbox arriva la conferma che Halo: The Master Chief Collection girerà a 120fps su Xbox Series X e Xbox Series S.

La collection, leggiamo sui social della divisione gaming di Microsoft, sarà «pienamente ottimizzata su Series X|S».

I 120fps saranno supportati sia nella campagna che nel multiplayer, viene inoltre spiegato, diversamente da Halo Infinite, in cui questo frame rate è stato promesso soltanto nel comparto multigiocatore.

La compilation garantirà miglioramenti allo split-screen nei singoli giochi e raggiungere una risoluzione massima di 4K su Xbox Series X, ed includerà anche uno slider per il FOV e multiplayer cross-generazionale.

L’upgrade sarà gratuito, tramite Smart Delivery, per i possessori del gioco in digitale o in copia fisica e per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass.

It's time to dust off the ol' Needler. ✅ Fully Optimized on Series X|S

✅ 120 FPS in Campaign & Multiplayer

✅ Split-screen improvements & up to 4K on Series X

✅ Available for free to existing owners or those with @XboxGamePass on November 17 pic.twitter.com/Ufusdsyd8C — Xbox (@Xbox) October 20, 2020

I miglioramenti forniti su Halo: The Master Chief Collection costituiranno un buon contentino dopo il recente rinvio del prossimo capitolo della serie.

Halo Infinite era in origine previsto per il lancio di Xbox Series X|S ma è stato rimandato per implementare miglioramenti tecnici al 2021, e questo rinvio potrebbe comunque non sventare i rischi di un’uscita scaglionata.

Il lancio dell’upgrade gratuito per la MCC è invece programmato per il 17 novembre, una settimana dopo il day one delle nuove console.