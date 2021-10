Halo Infinite, l’attesa è finita: ecco la campagna in azione

Aggiornamento: ora trovate il video integrale.

Originale

Microsoft ci ha fatto soffrire molto con Halo Infinite, dal primo reveal ad oggi, ma finalmente avremo la possibilità di vedere la tanto attesa campagna.

Il ritorno di Master Chief è attesissimo a dir poco, e se da un lato abbiamo già visto il valore del comparto multiplayer, è la campagna il cuore di Halo, da sempre.

343 Industries aveva già spiegato perché si è presa tutto questo tempo per mostrare la campagna di Halo Infinite, soprattutto dopo il primo reveal.

Un titolo atteso da tutti i videogiocatori, e anche dalla concorrenza perché c’è qualcuno che, all’interno di PlayStation, ha comprato una Xbox per poter giocare ad Halo Infinite quando uscirà.

Dopo il reveal altalenante di Halo Infinite, così discutibile da aver generato anche uno dei meme più popolari degli ultimi tempi, ovvero quello di Craig the Brute, stiamo tutti aspettando con ansia.

Non sappiamo ancora cosa vedremo esattamente, ma di sicuro Microsoft e 343 Industries vorranno dare a tutti i giocatori un ulteriore motivo per acquistare una Xbox Series X al più presto.

Ma l’attesa è finita, perché oggi verrà mostrato un nuovo segmento della campagna di Halo Infinite, e lo potete trovare qui sotto:

Oltre all’ovvio ritorno di Master Chief e Cortana, non sappiamo poi granché sulla storia che sarà alla base di Halo Infinite, se non poche informazioni.

Questo è ciò che viene segnalato nella descrizione del video qui sopra:

«I Banished hanno sconfitto le forze del UNSC ed hanno preso il controllo del misterioso Zeta Halo, minacciando la sopravvivenza dell’umanità. Quando ogni speranza è persa e la presa della fede dell’umanità è in bilico, Master Chief ritorna per scontrarsi con il nemico più feroce che abbia mai incontrato.»

Per tornare nei panni di Master Chief non manca così tanto, perché la data di uscita di Halo Infinite è al sicuro ed è salva per il 2021.

E se avete bisogno di sapere come entrare in possesso del gioco e delle sue edizioni limitate, qui trovate la nostra guida all’acquisto.

Chi non aspetta altro che buttarsi nelle sparatorie online sarà contento di sapere che, probabilmente, si innamorerà di Halo Infinite come è successo a noi.