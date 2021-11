Forza Horizon 5 è il miglior lancio Xbox di sempre: i numeri impressionano

Che Forza Horizon 5 fosse uno dei giochi più attesi dell’anno non era certamente un mistero, ma forse in pochi si sarebbero potuti aspettare l’incredibile successo che il nuovo racing open world ha riscontrato tra i fan in pochissimo tempo.

Stando a quanto dichiarato da Phil Spencer, Forza Horizon 5 è infatti già diventato il miglior lancio di sempre di un titolo realizzato da Xbox Game Studios, realizzando numeri davvero impressionanti.

Il titolo ha sorpreso i fan soprattutto per la sua componente grafica, talmente ben realizzata da apparire a tratti perfino migliore della realtà.

Proprio in queste ore ha fatto notizia la folle mossa di marketing di Xbox, che ha lanciato da un aereo una macchina piena di copie fisiche del nuovo capitolo della saga.

Il capo di Xbox ha svelato ufficialmente che Forza Horizon 5 è già riuscito a coinvolgere ben 4.5 milioni di giocatori, distribuiti equamente tra le versioni PC, Xbox e Cloud (via Twinfinite).

Senza dubbio, un grande fattore che ha contribuito al successo del titolo è stata la sua inclusione su Xbox Game Pass, che ha offerto a tutti gli abbonati la possibilità di scaricarlo senza costi aggiuntivi fin dal giorno del lancio.

Il solo abbonamento non è però sufficiente per giustificare l’incredibile successo di uno dei titoli più attesi dell’anno: per rendere l’idea di quanto sia impressionante il numero di giocatori, Phil Spencer ha svelato che ha già superato di 3 volte il massimo numero di giocatori in contemporanea raggiunto dal predecessore Forza Horizon 4.

Il capo di Xbox ha colto l’occasione per ricordare come questo successo sia già riuscito a ripagare i forti investimenti per l’ecosistema della casa di Redmond, nel quale hanno cercato di introdurre quanti più giocatori possibili da ogni piattaforma.

Phil Spencer ha concluso ringraziando i giocatori per il record ottenuto e facendo le sue personali congratulazioni a Playground Games, che potrà certamente dirsi orgogliosa di questo traguardo.

Insomma, Forza Horizon 5 è appena diventato il nuovo metro di paragone per il successo delle prossime produzioni Xbox: per l’incredibile quinto capitolo della serie il futuro non può dunque che essere roseo.

Tra i giocatori che hanno apprezzato l’ultima produzione di Playground Games c’è anche Shuhei Yoshida di PlayStation, che ha fatto i suoi complimenti al team Microsoft.