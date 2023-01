Halo “è qui per restare” ma sarà completamente stravolto in futuro

Halo Infinite è stato uno dei fallimenti tra i grandi franchise di Xbox purtroppo, ma nonostante il recente terremoto in casa Microsoft la saga non è in pericolo… anche se verrà stravolta forse.

Il titolo che ha segnato il grande ritorno di una delle saghe più note di Xbox, anche in versione fisica su Amazon, ha costretto il team di sviluppo a rivedere le proprie aspettative.

Anche e soprattutto dopo i recenti licenziamenti in casa Microsoft, che in parte hanno colpito anche la divisione gaming dell’azienda.

Ma che non influenzerà l’esistenza di Halo nel complesso, come ha confermato 343 Industries in occasione dei funesti licenziamenti.

Sia per l’insuccesso dell’episodio, sia per quello che sarà inevitabilmente il futuro di Xbox dopo il riassesto aziendale, pare che Halo sarà un franchise completamente diverso in futuro.

Il report arriva da Bloomberg per mano dell’affidabilissimo Jason Schreier, che racconta come 343 Industries intende lavorare al futuro della saga di Master Chief.

Il team di sviluppo realizzerà ancora i giochi della saga di Halo, che, di conseguenza, non sarà un franchise abbandonato nonostante le voci contrarie.

Ma le almeno 95 persone licenziate dal team sono inevitabilmente un peso e, stando ai report, proprio per questo motivo le basi del gioco verranno stravolte.

In primis ci sarà un cambio di engine, con Master Chief che verrà mosso dal potente Unreal Engine 5 di nuova generazione in futuro. Il quale sarà incentrato su un reboot della saga a quanto pare, con un focus più importante sul comparto multiplayer e il probabile abbandono completo delle modalità single player.

Halo ripartirà sostanzialmente da capo, con 343 Industries che si impegnerà a ricostruire per intero l’identità ludica del franchise. Con un gioco con il nome in codice “Tatanka”, che sarà la prossima iterazione in cui vedremo questi primi cambiamenti.

In ultima battuta Infinite potrebbe essere definitivamente abbandonato, con alcuni aggiornamenti relativi solo al comparto multiplayer ma più nessun contenuto di storia.

Notizie che ci preoccupano e ci intrigano allo stesso tempo, per un team che vive sicuramente un periodo di fuoco come dimostrato anche dalle ultime dichiarazioni.

Periodo particolare anche per Xbox in generale che, dopo i licenziamenti, si ritrova a registrare anche un ribasso dei guadagni.