Half-Life: non uno, bensì due nuovi progetti in arrivo?

A marzo 2020, Valve ha fatto uscire sul mercato Half-Life: Alyx, il nuovo capitolo ufficiale del franchise (pensato per essere giocato interamente con un visore per la Realtà Virtuale) ad anni di distanza dal seminale Half-Life 2.

Il nostro Daniele Spelta lo ha recensito ai tempi, definendolo come un titolo capace di riscrivere la grammatica della VR.

Ora, sembra che Valve stia ancora una volta pensando a come rispolverare il franchise, grazie a ben due progetti ben distinti ambientati nell’universo di Gordon Freeman. A rivelarlo è una fonte decisamente attendibile, ossia Tyler McVicker, uno dei leaker più importanti quando si tratta del mondo Valve (via CB).

Un'immagine di Half-Life Alyx.

Stando alle sue parole, lo studio sta attualmente sta lavorando a più progetti associati al marchio Half-Life in questi mesi. Uno di questi due è attualmente noto con il nome in codice di “Citadel” (già vociferato alcuni mesi fa), mentre il secondo titolo è invece chiamato al momento “HLX”, un nome mai sentito prima d’ora.

Oh God, Valve is working on 2 Half-Life games following up on Half-Life: Alyx….. I AM EXCITED! https://t.co/JPSlQcTxPJ — Tyler McVicker (@Tyler_McV) March 28, 2021

Sulla base che McVicker ha rivelato in anteprima, Citadel dovrebbe essere un RTS multiplayer. Il gioco vedrà gli utenti controllare diverse unità su una mappa a griglia, con anche alcuni elementi asimmetrici non ancora chiariti.

Per quanto riguarda HLX, invece, sappiamo solo che questo progetto top-secret è apparso in alcuni recenti aggiornamenti per il sistema Half-Life VR di Valve. Pertanto, si presume che questo titolo possa essere il vero sequel di Half-Life: Alyx. Per ora, tuttavia, si tratta solo di deduzioni senza alcuna conferma ufficiale.

Ricordiamo che a gennaio di quest’anno Gabe Newell aveva assicurato che sono già in lavorazione ulteriori videogiochi legati alla saga, spiegando che «Alyx è stato grandioso, è stato bello tornare a fare videogiochi single-player, ha creato una ventata positiva all’interno della compagnia per volerne fare di più.»

Staremo a vedere se questa volta Valve terrà in considerazione anche gli altri mercati per la Realtà Virtuale, con PlayStation VR 2 e i suoi nuovi controller sulla griglia di partenza.