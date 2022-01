GTA V, un aggiornamento introduce una nuova modalità (e una moto)

Grand Theft Auto V (noto anche come GTA V, ovviamente) continua a riscuotere un successo senza precedenti, complice anche la riuscita modalità multiplayer online del titolo, ossia GTA Online.

Il quinto episodio della saga Rockstar è infatti un gioco che ha classe da vendere, anche e soprattutto per quanto concerne il suo comparto multigiocatore.

Peccato non si possa dire lo stesso di Red Dead Online, visto che proprio in questi giorni i fan hanno iniziato a lamentarsi del poco supporto ricevuto in questi anni.

E se nel mentre GTA Online ha fatto ai giocatori un bel regalo di fine 2021, è ora il turno di un nuovo aggiornamento davvero ricco di novità gratuite.

È giovedì a Los Santos, il che significa che è il momento dell’update settimanale per il titolo online di Rockstar, forte di una serie di sconti e chicche davvero niente male.

Come riportato anche da PCGamesN, questa volta una delle notevoli aggiunte al gioco online è la nuova modalità Double Down.

Una squadra di giocatori con vite infinite e fucili a doppia canna prende d’assalto un luogo che Franklin e Lemar hanno il compito di tenere sotto controllo, per soli quattro minuti.

Il duo ha solo una vita a testa, ma ha accesso a una serie molto più ampia di armi. Ciliegina sulla torta: questa settimana questa nuova modalità offre anche una tripla ricompensa.

Ma non solo: da ora è possibile comprare la moto Nagasaki Shinobi, se volete aggiungere una perla al vostro garage. Il nuovo set di ruote è presente nell’aggiornamento The Contract e può essere ritirato da Legendary Motorsport per 2.480.500 dollari.

La ricompensa di GTA Prize Ride di questa settimane è invece la RT3000, che si può ottenere se si finisce in prima o in seconda posizione in nove gare su strada per cinque giorni di fila (l’auto da podio di GTA, nel frattempo, è la Jugular).

Avete già letto anche che l’ultima mod grafica di Grand Theft Auto V The Definitive Edition mira a migliorare la grafica del gioco open-world sviluppato da Rockstar introducendo nuove texture ad altissima qualità?

Inoltre, sempre in questi giorni Take-Two Interactive, publisher di GTA e Red Dead , ha annunciato di essere a un passo dall’acquistare il colosso mobile Zynga per una cifra stellare.

Infine, per non farci mancare niente, avete letto anche che GTA V ha battuto tutti anche sulla celebre piattaforma streaming Twitch?