GTA V sta per arrivare alla “fine dei giochi” su due grandi console

Alcuni mesi fa, Rockstar Games ha annunciato che chiuderà i server di GTA Online – ossia il comparto multiplayer di GTA V – per console PlayStation 3 e Xbox 360.

Curioso come proprio in questi giorni la serie è tornata in auge grazie all’uscita di GTA Trilogy, compilation contenente i tre capitoli classici dell’era a 128-bit.

Purtroppo, però, il lancio della trilogia si è rivelato un mezzo disastro per via anche e soprattutto di una serie di problemi tecnici di non poco conto.

Tra questi, anche alcuni glitch davvero bizzarri, che sembrano non dare tregua ai possessori della Definitive Edition dei cult di Rockstar.

Come riportato anche da GTA News via Twitter, i server di GTA Online saranno infatti disattivati su PS3 e 360 a partire dal prossimo 16 dicembre 2021, cosa questa che scandisce il fatto che manca meno di un mese alla “fine dei giochi”.

Va detto in ogni caso che lo spegnimento non influirà minimamente sull’esperienza single player offline di GTA V, che resterà quindi accessibile su entrambe le piattaforme.

Ricordiamo inoltre che già dallo scorso settembre Rockstar ha impedito di acquistare le carte prepagate Shark Card, utili a fare acquisti in GTA Online (che siano vestiti e armi, ma anche garage, case e patrimoni aziendali), così come il tracciamento statistiche tramite il Social Club e altre funzioni.

Come sottolineato dal publisher e sviluppatore, queste modifiche sono strettamente limitate alle versioni per PS3 e Xbox 360 di GTA Online, e non impatteranno sull’accesso e sui progressi di gioco delle altre edizioni.

