GTA V rimpiccolisce e diventa un bellissimo gioco isometrico

GTA 6 è stato confermato da Rockstar ormai da molti mesi, ma nell’attesa c’è ancora chi si sta divertendo sul classico e indimenticabile GTA V.

Il capolavoro di Rockstar Games che è arrivato anche sull'attuale generazione, con un porting davvero notevole continua ad offrire spunti modder e ai fan, pronti a omaggiarlo.

Spesso abbiamo visto GTA V con il classico trattamento pieno di mod, come quello che vi abbiamo mostrato qualche settimana fa, e in grado di lasciarci davvero stupefatti.

Ora, però, come riportato anche da DSO Gaming, qualcuno ha deciso di trasformare il quinto capitolo della saga Rockstar in un gioco con visuale isometrica, in maniera simile (ma non identica) ai primi episodi del franchise.

"Prendo la vecchia!" (cit.)

Il bravissimo ‘Flurdeh’ di YouTube ha condiviso un nuovo video che mostra come potrebbe apparire Grand Theft Auto V con una visuale isometrica.

Grazie a questa trasformazione vera e propria, il classico e amato GTA V sembra ora più un gioco alla Sim City, il che è sicuramente affascinante.

Flurdeh ha utilizzato il Tilt Shift per trasformare la Los Santos di Grand Theft Auto in un mondo in miniatura. Poco sotto, il filmato in questione.

Il risultato rimanda anche a Grand Theft Auto Chinatown Wars, lo spin-off della serie di videogiochi di Grand Theft Auto sviluppato da Rockstar Leeds, in collaborazione con Rockstar North.

Purtroppo, non si tratta di una mod scaricabile liberamente, bensì solo un video concettuale utile a darci un’idea di come potrebbe essere una versione di GTA V del tutto inedita.

Ricordiamo che alcuni mesi fa lo stesso trattamento era stato riservato anche ad Assassin’s Creed, per un risultato realmente sorprendente.

Senza contare che ad aprile un altro fan aveva deciso di mostrare Elden Ring da una nuova prospettiva, inquadrando il tutto con una visuale dall’alto in stile Diablo.

Infine, per ingannare l’attesa di GTA 6 potete anche ricorrere alla versione brasiliana di Grand Theft Auto che non gira a 16K, ma ci mette sicuramente tutto l’impegno necessario.