Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, tutto quello che dovete sapere

Oggi venerdì 9 luglio è il day-one di Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin, il sequel dell’apprezzato spin-off appartenente alla famosa saga di cacciatori di mostri ideata da Capcom, disponibile su Nintendo Switch e PC.

A differenza della serie principale, Monster Hunter Stories 2 è un JRPG che riesce ad incastrare perfettamente lo stile e la lore della saga con le meccaniche tipiche dei giochi di ruolo, producendo un esperimento in grado di appassionare sia i fan del franchise che gli appassionati del genere.

Per celebrare il lancio di questo nuovo episodio, noi di SpazioGames abbiamo pensato di realizzare una guida in cui vi spiegheremo tutto quello che dovete sapere su Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin: dato che si tratta di un capitolo unico della serie, risponderemo alla maggior parte dei quesiti che avrete su questo gioco.

Vi ricordiamo inoltre di consultare la nostra recensione di Monster Hunter Stories 2, per poter approfondire ulteriormente tutto ciò che il titolo ha da offrire: detto questo, non possiamo che lasciarvi alla nostra guida ed augurarvi una buona lettura!

Monster Hunter Stories 2 è disponibile su PS4?

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin è disponibile solo su Nintendo Switch e PC, uniche piattaforme in cui il titolo è stato pubblicato.

Per quanto riguarda il mercato delle console, si tratta dunque di un’esclusiva Switch, proprio come accaduto in precedenza con Monster Hunter Rise.

Al momento non è stata invece annunciata alcuna release per altre console: nel momento in cui scriviamo questa guida, non è prevista alcuna versione PlayStation 4 o Xbox One, né per le rispettive periferiche next-gen.

In ogni caso, vogliamo sottolineare che giocando questo titolo su PC sarete in grado di utilizzare alcune feature aggiuntive, tra le quali segnaliamo il frame rate sbloccato.

Monster Hunter Stories 2 è un vero sequel?

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin è un seguito diretto del primo capitolo della serie spin-off, uscito originariamente su Nintendo 3DS.

Sottolineiamo che comunque la trama è differente rispetto al primo episodio, il che la rende conseguentemente godibile senza averci necessariamente giocato.

I fan del primo capitolo saranno però felici di ritrovare alcuni personaggi che ritorneranno, oltre a diverse citazioni che potranno essere raccolte da chi conosce l’opera originale.

Si può creare il proprio personaggio?

Prima che la vostra avventura su questo secondo capitolo abbia inizio, dovrete creare il vostro speciale avatar che vi accompagnerà per tutto il gioco.

Il protagonista della storia sarà infatti un Rider che dovrete creare voi stessi in ogni suo singolo aspetto.

Il vostro avatar potrà essere sia maschile che femminile e potrà essere interamente personalizzato nella maniera che preferirete.

Avanzando nel gioco sarete inoltre in grado di sbloccare ulteriori opzioni per rendere il vostro protagonista ancora più speciale, come ad esempio ottenere nuovi tagli di capelli.

Quanto dura Monster Hunter Stories 2?

La trama principale del gioco terrà impegnati i giocatori a lungo, permettendo di intrattenerli per diverse ore pur senza impegnarsi in missioni secondarie.

Per completare la storia principale di Monster Hunter Stories 2, senza alcuna distrazione dall’inizio alla fine, sarà infatti necessario impiegare circa 40 ore in totale.

In questo calcolo sono dunque escluse le missioni secondarie e le attività che potrete svolgere nell’endgame, che potranno allungare ancora di più la vostra esperienza di gioco.

Monster Hunter Stories 2 endgame: cosa si fa dopo la storia?

Dopo aver completato la storia principale, vi resteranno da fare diverse attività secondarie per completare pienamente il gioco.

Oltre alle già citate missioni secondarie da portare a termine, dovrete continuare la ricerca delle uova dei Monstie per collezionarli tutti.

Inoltre, dovrete completare la Mostropedia combattendo tutti i mostri del gioco ed i rispettivi Mostri Reali, che sono delle versioni più potenti delle creature che avrete già affrontato e sconfitto.

Monster Hunter Stories 2 è open world?

Nonostante le mappe della produzione Capcom siano abbastanza grandi, questo spin-off è un titolo abbastanza lineare, con delle aree ben definite.

Di conseguenza, il secondo capitolo di Monster Hunter Stories non è definibile come un videogioco a mondo aperto.

All’interno di quest’avventura troverete però diversi biomi, con tantissimi segreti da scoprire e mostri contro i quali dovrete combattere.

Avrete inoltre la possibilità di esplorare le tane dei mostri, necessarie per trovare diversi strumenti utili come le uova dei Monstie.

Monster Hunter Stories 2 ha una modalità multiplayer?

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin presenta una modalità multiplayer con un gameplay sia cooperativo che competitivo, che vi permetterà di divertirvi con i vostri amici.

Nel caso della modalità PVP, sarete in grado di partecipare alla lotta tra Rider e dimostrare di essere i combattenti migliori.

Se invece preferite collaborare con i vostri compagni, potrete esplorare la mappa insieme ad un vostro amico nel multiplayer cooperativo del gioco.

Quali sono i Monstie più forti?

Quando raccoglierete le uova dei Monstie, capirete fin da subito quali saranno le più forti in quanto le noterete illuminarsi.

Questo particolare tipo di uova include infatti la categoria di Monstie più forti rispetto agli altri, sui quali dovreste concentrare i vostri sforzi.

Inoltre, potrete allenare i vostri compagni e farli diventare ancora più forti sfruttando l’utilissimo rituale sciamanico, per farli diventare i migliori Monstie.

I Monstie sono simili ai Pokémon?

I Monstie sono sicuramente la feature principale del gameplay di Monster Hunter Stories 2: capire fin da subito come funzionano sarà la chiave per determinare la vittoria negli scontri.

In maniera molto simile a quanto accade nella famosa serie Pokémon, ogni tipologia di Monstie avrà a disposizione una tipologia di attacco che è in grado di infliggere ed una debolezza, oltre a mosse specifiche, valori di attacco e difesa.

Potrete inoltre portare sempre con voi fino ad un massimo di sei Monstie: un’altra caratteristica simile a Pokémon è il fatto che sarete in grado di cambiarli costantemente durante la battaglia a seconda delle situazioni.

Un’altra delle feature del gioco è una particolare barra legame che andrà riempita durante gli scontri: quando sarà piena avrete infatti la possibilità di cavalcare i vostri Monstie e scatenare un attacco devastante.