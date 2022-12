GTA V è ancora più next-gen con l’aggiornamento 1.64: ecco le novità più importanti

Dopo l’annuncio arrivato la scorsa settimana, Rockstar Games ha rilasciato a sorpresa l’aggiornamento 1.64 di GTA V su tutte le versioni disponibili in commercio, pur dedicando qualche novità specifica per migliorare la qualità delle versioni next-gen.

Gli sviluppatori hanno infatti lavorato duramente per ottimizzare maggiormente le edizioni su Xbox Series X|S e PS5 (che trovate su Amazon), migliorando non solo alcune specifiche feature, ma aggiungendo finalmente anche i riflessi in ray-tracing per le modalità grafiche delle edizioni next-gen.

Proprio come precedentemente svelato dagli sviluppatori, il nuovo aggiornamento di Grand Theft Auto V su console next-gen introduce infatti questa caratteristica nella Fidelity Mode grafica: Rockstar Games sostiene che questo permetterà di mostrare maggiori dettagli su alcune superfici, come personaggi, veicoli e altri particolari.

Il changelog ufficiale include tantissime novità, che potete consultare nel dettaglio al seguente indirizzo, ma di seguito cercheremo di riepilogarvi tutte quelle più importanti e degne di nota.

Tra gli aggiornamenti specifici per le edizioni next-gen troviamo novità relative all’HWS: da adesso non sarà più necessario completare la corsa iniziale di Hao per accedere agli upgrade e gli utenti potranno creare corse specifiche e limitate a veicoli HWS.

Inoltre, sono stati implementati alcuni piccoli miglioramenti a GTA+, che adesso mostrerà i bonus ottenuti alla fine delle attività e nelle Landing Page, migliorando così la visibilità e rendendo chiari fin da subito tutti i vantaggi.

Ma l’aggiornamento introduce anche nuove missioni storia e in modalità libera su GTA Online, oltre a una nuova attività che gli utenti potranno gestire in multiplayer in compagnia dei propri amici. Oltre a numerosi bugfix, gli utenti potranno poi divertirsi con 8 nuovi veicoli e centinaia di nuovi vestiti e accessori per gli avatar, oltre a una nuova acconciatura femminile e 39 nuovi tatuaggi.

Questo è solo un piccolo assaggio dei tanti cambiamenti implementati con l’aggiornamento 1.64 di GTA V, che dimostra come Rockstar Games non abbia ancora finito di supportare una delle opere videoludiche di maggior successo degli ultimi anni: ricordiamo che la patch è già disponibile da ora per il download su tutte le piattaforme, naturalmente gratis.

Per rendere maggiormente l’idea di quanto sia stato importante il quinto capitolo per l’intera industria videoludica, basta sottolineare che un calo di vendite è arrivato soltanto nelle scorse settimane, il primo dall’uscita avvenuta nell’ormai lontano 2013.

E pensare che una volta la serie doveva essere molto diversa: GTA era stato infatti disegnato come un gioco con i dinosauri destinato ad essere un flop. Fortunatamente, la storia sembra aver deciso in modo decisamente differente.