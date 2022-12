GTA V sarà ancora più next-gen: arriva la nuova patch con le feature più richieste

Rockstar Games ha deciso di festeggiare l’imminente fine del 2022 con un nuovo aggiornamento mensile su GTA Online, la popolarissima modalità multiplayer di GTA V che ancora oggi continua ad accogliere tantissimi giocatori online.

Sebbene il team di sviluppo sia pienamente al lavoro su GTA 6, Rockstar ha pensato di ringraziare la community che ha deciso di continuare a dare fiducia alla componente multiplayer, recentemente sbarcata anche su console next-gen grazie alla nuova edizione (che trovate su Amazon).

Per rendere un’idea dell’incredibile popolarità del quinto capitolo, basta ricordare che il primo calo di vendite dal 2013 è arrivato soltanto pochi giorni fa, ma il nuovo update potrebbe già riuscire a fermare sul nascere una potenziale “crisi” del titolo.

Con un comunicato rilasciato sul proprio blog ufficiale (via ComicBook), Rockstar Games ha infatti annunciato che nel mese di dicembre arriverà un nuovo aggiornamento per GTA Online, aggiungendo non solo numerose nuove feature, ma migliorando perfino la componente grafica delle edizioni PS5 e Xbox Series X.

La fidelity mode delle edizioni next-gen ben presto permetterà anche di apprezzare i riflessi in ray-tracing in tempo reale su PS5 e Series X, rendendo così la grafica ancora più dettagliata e adatta agli standard di ultima generazione.

Ma non si tratta dell’unica novità in arrivo: presto gli utenti potranno organizzare i propri contatti sul cellulare in-game, così da poter contattare il più velocemente possibile i personaggi preferiti e nascondere quelli meno utilizzati.

Segnaliamo anche che le auto potranno essere trasportate da voi molto più velocemente, così come il meccanico sarà in grado di consegnarvi direttamente anche le biciclette: inoltre, vale la pena di sottolineare che è già attivo un boost al valore delle Shark Cards, che da adesso valgono dal 20 al 25% in più di dollari GTA.

Questo è soltanto un assaggio delle numerose novità e feature in arrivo su GTA V: Rockstar Games ha promesso che ce ne sono molte altre che non sono state ancora annunciate. Al momento non sappiamo quando sarà disponibile ufficialmente il nuovo aggiornamento, ma dovrebbe essere lanciato entro la fine di dicembre 2022.

Il mondo del quinto capitolo open world riesce ad appassionare ancora oggi tantissimi giocatori, che potrebbero però riuscire ad apprezzarne maggiormente i dettagli grazie a una spettacolare versione isometrica.

Per il momento non sappiamo quando uscirà ufficialmente GTA 6, anche se un documento avrebbe lasciato intendere come l’anno di lancio potrebbe essere più vicino del previsto.