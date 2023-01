GTA Trilogy torna a sorpresa su Steam, ed è anche in forte sconto

Sembra passata un’epoca, ma fino a qualche tempo fa eravamo tutti infuriati contro GTA Trilogy, che ora è tornato su Steam.

Un pacchetto che ha fatto discutere anche in edizione fisica (la trovate su Amazon) e che adesso si prepara ad invadere altri store digitali.

Ma nonostante le discussioni non è stato affatto un disastro, perché Take-Two si è dimostrata subito molto positiva nei confronti di questa offerta.

Talmente tanto che sta vendendo anche più di GTA 5, per quanto assurdo possa sembrare, stando alle statistiche recenti.

Con pochissimo preavviso, quasi nessuno in realtà se non fosse per il rimbalzo di Polygon, Rockstar Games ha reso disponibile GTA Trilogy su Steam.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition è stato originariamente pubblicato l’11 novembre 2021 e su molte piattaforme ha sostituito le versioni originali di GTA 3, Vice City e San Andreas. Ma su Steam, Rockstar ha semplicemente cancellato le versioni originali dei giochi, rendendoli non disponibili per la vendita (con non poche lamentele dai fan).

L’unico modo per acquistare Grand Theft Auto: The Trilogy su PC era tramite il negozio di Rockstar, fino ad oggi.

Rockstar ha infatti pubblicato il titolo su Steam e, per l’occasione, ha avviato anche una serie di saldi. Proprio GTA Trilogy è acquistabile dallo store di Valve con uno sconto del 50%, fino al 2 febbraio.

Sicuramente questo darà una ulteriore spinta alle vendite del gioco che, come detto, hanno già impensierito anche il quinto capitolo dei record.

Il quale, anche nel 2022, è stato in ogni caso uno tra i giochi più scaricati in digital delivery, nonostante tutte le uscite di peso dell’anno.

GTA 5 rimarrà senz’altro un successo fuori scala come pochi se ne sono visti nella storia dei videogiochi, ed è un ottimo modo per aspettare Grand Theft Auto VI quando verrà annunciato.

Il cui trailer sembra essere sempre dietro l’angolo, anche se ogni volta veniamo delusi puntualmente.