GTA Trilogy sta vendendo più di GTA V, nonostante le forti polemiche

Nonostante un lancio più che problematico e inondato da numerose polemiche, sembra che GTA Trilogy sia attualmente ben lontano dall’essere un flop per Rockstar Games e Take-Two, facendo registrare vendite davvero impressionanti.

Sebbene il quinto capitolo della serie sia infatti ancora oggi uno dei giochi più popolari e venduti di sempre, la sua popolarità è comprensibilmente calata negli ultimi mesi, lasciando così emergere la trilogia rimasterizzata di Grand Theft Auto (che trovate su Amazon).

Come riportato infatti da TweakTown, GTA Trilogy avrebbe già raggiunto 14 milioni di copie vendute e, negli ultimi mesi, ha fatto registrare incassi superiori a quelli dell’amatissimo e sempreverde Grand Theft Auto V.

Un risultato sicuramente impressionante, soprattutto se teniamo in considerazione il fatto che proprio a ottobre GTA V è stato il terzo gioco più venduto del mese, almeno per quanto riguarda il territorio europeo.

Stando a quanto riportato nei dati ufficiali svelati da Take-Two nel corso dell’ultima investors call, pare infatti che la trilogia rimasterizzata possa aver venduto 4 milioni di copie nel periodo che va da giugno a settembre, suggerendo così una incredibile ripresa a livello commerciale.

Nel frattempo, le vendite del quinto capitolo sono invece iniziate comprensibilmente a calare e non riuscendo a vendere più di un milione di copie negli ultimi mesi, nonostante la recente release delle versioni next-gen: con lo sviluppo del sesto episodio dietro l’angolo, è difficile immaginare giocatori che non abbiano già acquistato almeno una copia di GTA V.

È possibile dunque che il mercato per il quinto capitolo sia dunque diventato saturo e che i fan, desiderosi di scoprire un nuovo gioco della serie, abbiano deciso di dare fiducia alla controversa trilogia rimasterizzata, che nel frattempo ha anche ricevuto diversi aggiornamenti.

Non ci resta dunque che attendere i dati ufficiali dei prossimi mesi per scoprire se si è trattato semplicemente di un caso o se GTA Trilogy stia ufficialmente per vivere una “seconda vita“, dopo le innumerevoli polemiche del lancio su una pessima ottimizzazione e numerosi bug.

Nel frattempo, gli appassionati restano naturalmente in attesa di scoprire le prime novità ufficiali su GTA 6: Take-Two e Rockstar Games hanno scelto di prendersi tutto il tempo necessario perché preferiscono lanciare un prodotto di qualità a uno destinato a rinvii e polemiche. Una decisione presa, forse, proprio anche a “causa” di Grand Theft Auto Trilogy.