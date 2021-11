GTA si schiera contro le mod: i fan contrattaccano e lo portano in tribunale

Si apre un nuovo capitolo nella controversa vicenda che coinvolge Take-Two, publisher di GTA, e i modder della community, da qualche tempo «attaccati» dal gigante videoludico.

Take-Two non ha infatti mai nascosto, in determinati casi, di ritenere le mod dannose per il proprio mercato, prendendo provvedimenti per far rimuovere quelle meno gradite, incrementando gli sforzi prima dell’annuncio di GTA Trilogy.

Secondo il publisher della popolare serie videoludica, in molti casi le mod «minacciano l’economia», sottolineando che gli autori hanno tutto il diritto di rimuovere i contenuti che piacciono di meno.

Per questo motivo, tantissime mod sono finite cancellate per violazione del copyright, non solo su GTA V ma anche sui capitoli della trilogia che in seguito è stata rimasterizzata.

Ed è proprio sulla motivazione che i modder hanno deciso di passare al contrattacco: come riportato da Wccftech, la questione riguarda in particolar modo i progetti re3 e reVC, che consentono di installare miglioramenti su GTA III e Vice City grazie a un grande lavoro di reverse engineering.

Take-Two però non ha gradito i loro lavori, che consentivano anche di aggiungere nuovi cheat code, sostenendo che servissero a promuovere la pirateria dei titoli oggi inclusi su GTA Trilogy e preparando una causa contro di loro per aver violato il copyright.

Ma i modder oggi sono passati al contrattacco: secondo quanto sostenuto nella risposta dei fan, effettuare il reverse engineering del prodotto ne rappresenta un uso trasformativo e, per sua stessa natura, non sarebbe considerabile come una violazione.

Non solo: viene inoltre sottolineato che Take-Two aveva in precedenza consentito a terze parti di sviluppare mod per i suoi software, senza però prendere alcun provvedimento.

Di conseguenza, sembra proprio che la vicenda finirà in tribunale per stabilire quale delle due parti abbia torto o ragione: la vicenda sarà certamente molto seguita dalla comunità dei modder, dato che potrebbe rappresentare un precedente molto importante.

Vedremo come si evolverà la situazione e se Take-Two intenderà rispondere nuovamente alle controaccuse: nel caso ci saranno ulteriori aggiornamenti, vi terremo naturalmente aggiornati.

In ogni caso, a molti fan potrebbe sembrare curioso l’accanimento del publisher contro i modder, considerando che sono proprio loro che in queste ore stanno sistemando i problemi più gravi di GTA Trilogy.