GTA Trilogy ha un glitch davvero strano (che forse non avete notato)

GTA Trilogy è diventato comunque un piccolo, grande caso mondiale, visto che l’uscita dei Grand Theft Auto classici sono stati rilasciati con un po’ troppi bug e glitch.

Dopo GTA V, il ritorno dei capitoli classici sarà in ogni caso un ottimo modo per ingannare l’attesa per l’uscita di GTA 6, ancora privo di una data.

Purtroppo, però, il lancio di GTA Trilogy si è rivelato un disastro per una serie di problemi tecnici non certo trascurabili.

Ad esempio, la resa della pioggia che ha reso il titolo ingiocabile in certe sezioni, come testimoniato da alcuni video davvero esilaranti.

Ora, come riportato anche da Game Rant, sul Subreddit di Grand Theft Auto, l’utente Shaolin-Mastahh ha caricato uno screen dalla remaster di San Andreas del 2004, che mostra il protagonista Carl “CJ” Johnson e suo fratello Sean, AKA Sweet.

Mentre ad uno sguardo superficiale non sembra esserci nulla di eccezionale, si nota che il tatuaggio sul braccio destro di CJ non è fissato correttamente.

In realtà, sembra che si stia letteralmente staccando dalla pelle, facendolo sembrare quasi un adesivo piuttosto che un tatuaggio permanente.

Staremo a vedere se nei prossimi giorni (anche se noi ci auguriamo possano essere ore) venga finalmente rilasciata la prima patch correttiva atta a correggere questi spiacevoli – e un po’ strani – glitch di percorso.

GTA Trilogy è stato vittima anche di review bombing, tanto da attirare l’odio dei videogiocatori in questi primi giorni dall’uscita.

Se i giochi Rockstar vi affascinano, potete provare con mano anche Red Dead Redemption 2 grazie all’ottima offerta di Amazon.

Per concludere, avete già dato un’occhiata anche alla classifica dei migliori e peggiori capitoli di GTA che trovate nelle nostre pagine?