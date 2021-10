Marvel’s Guardians of the Galaxy, ecco i requisiti PC (ce n’è uno che stupisce)

Come sappiamo Marvel’s Guardians of the Galaxy, il titolo dedicato alla strampalata banda di eroi Marvel, uscirà nei negozi il prossimo 26 ottobre e girerà su PC e su console di vecchia e nuova generazione. Il nuovo titolo, sviluppato da Eidos Montreal, si configura in tutto e per tutto come un action-adventure in prima persona che si focalizzerà nella sua totalità sulla storia, evitando sia modalità multiplayer sia DLC. Gli sviluppatori ci hanno fatto sapere anche che il gioco non avrà micro-transazioni, scelta fatta probabilmente per evitare ciò che è accaduto per quanto riguarda Marvel’s Avengers.

Marvel’s Guardians of the Galaxy, che inviterà i giocatori a porsi nei panni di Peter Quill (aka Star-Lord) nei suoi viaggi a zonzo per l’universo, con la sua banda di bizzarri compagni in cerca di gloria e tesori, avrà bisogno di parecchio spazio libero, almeno per quanto riguarda la sua versione PC.

Nello specifico Square Enix ha rivelato, tramite la pagina Steam del gioco, che i giocatori PC avranno bisogno di ben 150GB di spazio libero in hard-disk per poter installare il gioco. Su PC il titolo potrà contare sul supporto delle più recenti tecnologie dal punto di vista grafico come il DLSS e il ray tracing.

Dai requisiti minimi apprendiamo tra l’altro che la barriera d’accesso al titolo non è particolarmente esigente e anche sistemi meno recenti avranno la possibilità di far girare il gioco. Quello che stupisce risultano essere proprio quei 150GB di spazio necessario all’istallazione, la quale si rivela essere una richiesta abbastanza ingente ed esosa: giusto per capirci, un gigante come Assassin’s Creed Valhalla richiede circa 50 GB.

Qui di seguito vi riportiamo le specifiche PC:

Requisiti minimi

Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i5 4460, AMD Ryzen 5 1400

RAM: 8 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 570 (4-6 GB VRAM)

Disco: 150 GB

Requisiti consigliati

Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i7 4790, AMD Ryzen 5 1600

RAM: 16 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 590 (6-8 GB VRAM)

Disco: 150 GB