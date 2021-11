GTA Trilogy, i giocatori si divertono con le stramberie dei personaggi (e spuntano meme)

Da ieri è finalmente diventato disponibile per l’acquisto GTA Trilogy, l’edizione rimasterizzata che include tre dei capitoli più amati della saga di Rockstar Games.

Trattandosi di una rimasterizzazione e non di un remake, la componente grafica di GTA Trilogy Definitive Edition ha diviso fin da subito i fan, indecisi se fosse considerabile ben realizzata oppure no.

L’argomento aveva spaccato fin da subito in due la community, tra chi apprezzava quanto fosse stato effettivamente ripulito e chi invece sottolineava come si potesse fare di più, soprattutto sui personaggi.

Un dibattito inevitabilmente riacceso dopo che è stato scoperto che su PS5 c’è un framerate instabile, nonostante le promesse di Rockstar Games avvenute poco prima del lancio.

Adesso che però il titolo è effettivamente uscito e disponibile per il pubblico, sembra che una larga percentuale di utenti non stia apprezzando il dettaglio grafico dei personaggi, anche a causa di diverse stramberie divertenti, come riportato da GamesRadar+.

I social network sono stati infatti velocemente invasi da meme che prendono in giro l’aspetto dei personaggi, al punto che c’è perfino chi ha difficoltà a capire se le immagini mostrate in rete siano reali oppure no:

I don't remember her being cross-eyed pic.twitter.com/WfLWK8q4AG — potad (@VinePotato) November 10, 2021

Questi sono solo alcuni degli screenshot che sono stati condivisi in rete, immediatamente diventati virali ed oggetto di numerosi meme, che contesterebbero lo stato difficilmente accettabile, secondo gli utenti, nel quale sarebbe uscito GTA Trilogy:

A contribuire alle stramberie dei personaggi e dei loro volti ci ha pensato anche un altro utente Reddit, che ha segnalato un glitch davvero inquietante relativo a CJ, il cui braccio sicuramente non si comporta come dovrebbe:

Per quanto riguarda quest’ultimo bug, la speranza è che Rockstar Games riesca ad intervenire il prima possibile per impedire che si verifichino di nuovo.

In ogni caso, agli utenti non resta che aspettare un’eventuale risposta degli sviluppatori ai tanti folli meme che stanno spuntando in rete nelle ultime ore: l’augurio è naturalmente che vengano sistemati almeno i personaggi più bizzarri.

Un’altra notizia che non ha fatto piacere ai fan è stato scoprire che non tutti i trucchi originali sono stati implementati, con grande delusione degli appassionati storici.