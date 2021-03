GTA San Andreas, mappa unica con gli altri capitoli grazie a una mod

L’era di PlayStation 2 è stata particolarmente positiva per i titoli rilasciati da Rockstar Games, come ad esempio GTA San Andreas, che ancora oggi vengono ricordati con affetto dalla community.

San Andreas in particolare è sempre stato uno dei titoli più amati della serie, i cui giocatori ancora oggi riescono a trovare modi per riportarlo in vita e renderlo attuale, come dimostrato dal bellissimo port su PS Vita realizzato da un fan.

La community del modding è sempre stata attiva su questo spettacolare gioco, ed oggi hanno raggiunto un risultato che sicuramente farà la gioia di tantissimi fan nostalgici.

Come riportato da DSOGaming, l’utente dkluin ha realizzato una mod di GTA San Andreas intitolata GTA Underground: un lavoro ambizioso che riesce ad inglobare al suo interno diversi titoli Rockstar Games usciti in quegli anni.

Una mod particolarmente ambiziosa per GTA San Andreas.

Underground infatti unisce le mappe di San Andreas a quelle di GTA III e Vice City, facendola diventare probabilmente l’esperienza old-gen di Grand Theft Auto definitiva.

Ma questo evidentemente non bastava al modder, che ha deciso di portare nel gioco anche le mappe di Manhunt e Bully, altri apprezzatissimi titoli realizzati da Rockstar Games.

Siamo certi che in molti di voi vorranno provare questa ambiziosa mod, arrivata alla versione 4.1.7: potete trovarla sul popolare sito Mod DB e scaricarla cliccando qui.

I fan non hanno mai nascosto l’idea di voler vedere il secondo capitolo di Bully: purtroppo al momento non accadrà, ma sappiamo che un sequel si sarebbe ispirato tantissimo a Fallout New Vegas.

Non solo, ma sembra che lo sviluppo del sequel si sia fermato a causa di GTA 6, di cui è attualmente in corso lo sviluppo.

Nel frattempo, siamo ancora in attesa di novità riguardanti GTA 6, di cui potremmo vedere presto il primo trailer.