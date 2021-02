GTA III e Vice City, remake dei fan cancellati: “violano il copyright”

La community di GTA è sempre stata molto attiva nel settore del modding e per assicurarsi che tutti i giochi della serie avessero lunga vita.

Giusto pochi giorni fa vi avevamo raccontato, per esempio, di come GTA San Andreas fosse stato addirittura portato su PS Vita da un fan.

Uno di questi progetti molto ambizioso ha riguardato gli altri due capitoli usciti in quel periodo temporale: GTA III e GTA Vice City.

Come riporta infatti Eurogamer.net, diversi fan infatti sono riusciti a ricostruire interamente il codice sorgente di entrambi i giochi, attraverso un incredibile lavoro di reverse-engineering, realizzandone a tutti gli effetti dei remake che poi sono stati distribuiti attraverso la piattaforma GitHub.

Questo lavoro aveva aperto le porte a tantissime nuove potenziali mod, un possibile supporto al ray-tracing o perfino porting su nuove piattaforme, come già avvenuto per il già citato GTA San Andreas.

Pare però che Take-Two abbia deciso di mettere la parola fine a qualunque proposito della community, intimando gli autori a togliere ogni traccia del loro remake dalla rete per violazione del copyright.

La notifica di rimozione infatti sostiene che il progetto utilizzi materiali protetti da copyright, e che questo utilizzo «non è autorizzato e deve essere rimosso immediatamente».

Nonostante sia comunque necessario possedere una copia originale di GTA III per accedere ai file, e che dunque l’intento degli autori non sia mai stato quello di promuovere la pirateria, Take-Two ha ritenuto necessario dover passare alle maniere forti per proteggere il proprio franchise.

Anche se questo progetto pare, purtroppo, aver avuto vita breve, GTA III e Vice City potrebbero comunque tornare in futuro sotto forma di remaster: il publisher si è infatti detto molto «incoraggiato» a seguire questa strada.

Questo però non ferma certamente la fantasia della community, che ha già immaginato i protagonisti dei precedenti titoli con una veste grafica next-gen.

Non dovrebbe invece mancare molto per saperne di più sul prossimo capitolo della serie: un trailer per GTA 6 potrebbe infatti arrivare presto.