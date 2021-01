GTA: ecco come sarebbero Tommy Vercetti, CJ e i protagonisti storici con grafica next-gen

Ci sono degli episodi di GTA che, pur avendo avuto meno fortuna (e sicuramente una vita meno longeva, non essendo finiti su tre diverse generazioni di console) del quinto episodio, sono stati snodi fondamentali della Storia del franchise di casa Rockstar Games. Siamo sicuri che tutti vi ricordiate di Claude – anche se forse non del suo nome –, il silenzioso protagonista di GTA III.

Vi ricordate allo stesso modo di Tommy Vercetti, protagonista di improbabili scorribande anni ’80 in GTA Vice City, o di CJ, iconico protagonista di GTA San Andreas. Infine, vi ricordate sicuramente anche di Niko Bellic, il veterano di guerra protagonista invece di GTA IV.

Niko Bellic by Hossein Diba

Ebbene, questa banda di cattivi ragazzi è finita al centro delle attenzioni di Hossein Diba, artista digitale che ha deciso di immaginare come sarebbero questi personaggi con grafica next-gen.

Il risultato ci permette di vedere Niko, Tommy e compagni come non li abbiamo mai visti prima ed è stato immortalato in un video, che potete vedere di seguito.

Chissà se il futuro e tanto chiacchierato GTA VI, per ora mai annunciato ufficialmente, riuscirà a raggiungere a tutti gli effetti un tale livello di dettaglio per i suoi protagonisti – con il personaggio giocabile che, secondo le indiscrezioni, per la prima volta potrebbe essere una donna (o potrebbe includerla, se fossero più di uno). Inoltre, un nuovo brevetto depositato dagli autori della saga fa pensare anche a miglioramenti significativi per l’intelligenza artificiale.

Per il momento siamo in attesa che Rockstar si sbottoni in merito al suo futuro GTA VI, mentre chi ancora deve tornare a Los Santos potrà in futuro recuperare il quinto capitolo anche su PS5 e Xbox Series X/Xbox Series S.