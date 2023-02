GTA 6 gratis al Day One su PS Plus o Game Pass? Risponde Take-Two

GTA 6, dopo i leak avvenuti ormai diversi mesi fa, è tornato nell’ombra, visto che da mesi i fan attendono un teaser trailer, magari accompagnato dalle prime informazioni ufficiali.

Il sequel di GTA V (trovate l’edizione next-gen in sconto su Amazon) è infatti uno dei giochi più attesi di sempre, sebbene al momento manchi ancora una data di lancio.

Mentre i fan ritengono che il gioco sia più vicino all’uscita di quanto si pensasse in precedenza, Take-Two è tornata a parlare del gioco, lasciando intendere un suo possibile debutto sui cataloghi di PlayStation Plus e Xbox Game Pass.

Come riportato anche su PlayStation Lifestyle, a quanto pare non è il caso di aspettatarsi GTA 6 su PS Plus o Game Pass al Day One, purtroppo.

La società madre di Rockstar Games, Take-Two Interactive, ha lasciato intendere senza mezzi termini che non ha intenzione di rilasciare giochi come GTA 6 su PS Plus o Game Pass, almeno non al Day One.

Durante una recente conferenza stampa, l’amministratore delegato di Take-Two, Strauss Zelnick, ha infatti dichiarato che i servizi in abbonamento sono ancora un business piuttosto piccolo e che ci sono altri modi per sostenerlo.

In risposta a un investitore che lo ha interrogato sull’impatto di servizi come Game Pass, Zelnick ha minimizzato la cosa e ha detto che, anche con 25 milioni di abbonati, Game Pass è un business troppo piccolo perché Take-Two possa lanciarvi dei giochi al Day One.

Tuttavia, l’azienda non ha problemi a sostenere PS Plus e Game Pass, offrendo altri titoli nel catalogo: «Non rendiamo disponibili i nostri titoli di punta giorno per giorno», ha spiegato Zelnick.

«Siamo entusiasti di essere in affari con servizi di abbonamento per i nostri titoli di catalogo al momento opportuno. Pensiamo che questo sia il modo giusto per sostenere l’abbonamento, il quale è ancora un business relativamente piccolo».

Zelnick ha poi aggiunto di non essere preoccupato che i servizi di abbonamento “cannibalizzino” il classico business della vendita dei giochi a prezzo pieno.

