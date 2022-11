GTA 6, Rockstar potrebbe aver svelato una novità in arrivo per la mappa

Potrebbero essere in arrivo novità interessanti per il multiplayer di GTA 6: nelle ultime ore Rockstar Games avrebbe infatti proposto a pochi utenti selezionati un sondaggio per analizzare opinioni su eventuali miglioramenti in vista.

Il sondaggio in questione sarebbe stato inviato soltanto ad alcuni utenti iscritti a GTA+, il servizio in abbonamento per la modalità online di Grand Theft Auto V (trovate l’edizione next-gen su Amazon) che sarebbe pronto a proporre nuove feature per rendere il tutto più accattivante.

Il servizio ha già ottenuto eccellenti risultati, al punto da convincere gli sviluppatori a prenderlo in considerazione per sviluppare nuove idee, probabilmente anche in previsione del sesto capitolo della saga.

L’affidabile insider Tez2 (via Dexerto) ha infatti segnalato che gli utenti hanno ricevuto domande relative alla possibilità di poter effettuare il viaggio istantaneo lungo tutta la mappa. Una feature che, considerando il tempismo, potrebbe essere stata ideata proprio in previsione di GTA 6 e che ci offre un’idea di quanto potrebbe essere vasto l’open world.

Secondo quanto riferito dall’insider, i giocatori avrebbero la possibilità di attivare il teletrasporto a Los Santos e Blaine County senza alcun costo aggiuntivo, presumibilmente come feature aggiuntiva inclusa sullo stesso GTA+.

Impossibile dunque non pensare che anche il sesto capitolo possa sfruttare una feature simile, sempre ammesso che venga implementata: i fan dovrebbero dunque aspettarsi un nuovo open world di dimensioni impressionanti.

#GTAOnline Survey, received by select players, is about GTA+ Players are asked to pick which feature to use the most and which to use the least from existing offers. Plus two new offers, – Instant Fast Travel around the map – Free Access to Classic Rockstar Titles (Game Pass?) pic.twitter.com/6GJxWLDPmO — Tez2 (@TezFunz2) November 16, 2022

Il sondaggio accennerebbe anche alla possibilità di includere alcuni giochi classici di Rockstar senza alcun costo aggiuntivo, suggerendo dunque che GTA+ potrebbe trasformarsi in qualcosa di simile a Game Pass.

Ovviamente, trattandosi di indiscrezioni non confermate ufficialmente dagli sviluppatori, non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni: se dovesse però arrivare l’ufficialità, l’abbonamento potrebbe diventare particolarmente attraente non solo per chi gioca ancora attivamente a GTA V, ma anche per i fan del sesto capitolo.

In ogni caso, con molta probabilità scopriremo la verità soltanto quando avverrà il reveal ufficiale: Take-Two ha sottolineato che è stato scelto di non svelarlo perché preferiscono annunciare e lanciare i titoli solo quando sono effettivamente pronti. E, a tal proposito, il publisher ha anche rassicurato i fan che non ci sarà alcun rinvio, nonostante i clamorosi mega leak.