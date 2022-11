GTA 6 sarà rinviato dopo il mega leak? Risponde ufficialmente il publisher

Dopo il clamoroso leak che ha coinvolto GTA 6 e Rockstar Games, la paura di fan e addetti ai lavori era che le anticipazioni avrebbero potuto causare danni seri alla produzione e costretto il team a potenziali rinvii interni.

Il successore di Grand Theft Auto V (trovate l’edizione next-gen su Amazon) non è infatti ancora stato svelato ufficialmente, ma alcune prime informazioni e video gameplay sono già stati svelati tramite il leak trapelato negli scorsi mesi che, fortunatamente, sembra non aver avuto conseguenze più serie del previsto.

Durante l’ultima earnings call, che si è svolta senza intoppi come annunciato in precedenza, Take-Two ha infatti voluto fare il punto sui progetti futuri, tra i quali non potevano certamente mancare domande relative al nuovo capitolo della celebre serie open world.

Sfortunatamente non è ancora arrivato alcun reveal ufficiale, ma il CEO Strauss Zelnick ha voluto rassicurare fan e investitori che questo spiacevole incidente non ha causato e non causerà alcun ritardo nella produzione (via VGC).

Contrariamente a quanto riportato inizialmente anche dallo stesso hacker, sembrerebbe che non siano stati trapelati asset importanti o il codice sorgente, motivo per il quale non sarà necessario alcun rinvio di GTA 6:

«Non ci sono prove che siano stati presi asset materiali, il che è un bene, e di certo il leak non avrà alcun tipo di influenza sullo sviluppo o cose del genere, ma è terribilmente deludente e ci spingerà a stare più attenti riguardo alla cybersecurity».

Insomma, pare che i danni dell’ormai celebre leak non siano poi stati così seri come si pensava inizialmente: i dati rubati da Rockstar Games, per quanto comunque molto gravi, non hanno costretto lo studio di sviluppo a un rinvio interno.

Va comunque detto che al momento non è stata ancora annunciata nemmeno una data ufficiale, con ben poche informazioni a nostra disposizione che non provengano effettivamente dai leak: vi terremo aggiornati qualora arrivassero ulteriori novità o reveal.

Stando ad informazioni svelate proprio dall’hacker autore della fuga di informazioni, pare che Rockstar Games e Take-Two abbiano già programmato un investimento di ben 2 miliardi di dollari per GTA 6: se tale notizia fosse confermata, si tratterebbe di uno dei progetti più ambiziosi di sempre per il mondo videoludico.