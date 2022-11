Perché GTA 6 non è stato ancora svelato? Risponde il publisher

GTA 6 è già diventato uno dei giochi più attesi di sempre, anche senza essere mai stato mostrato ufficialmente da Rockstar Games o Take-Two: il precedente capitolo è stato infatti una delle pietre miliari videoludiche degli ultimi anni, rendendo dunque comprensibile la voglia dei fan di scoprire più informazioni possibili sul nuovo episodio.

L’erede di Grand Theft Auto V (trovate l’edizione next-gen su Amazon) sarà uno dei progetti più ambiziosi di sempre per il medium e i fan non vedono l’ora di poterlo vedere davvero in azione, dopo averne già avuto un assaggio con il clamoroso mega leak delle ultime settimane.

Il gravissimo leak che ha coinvolto Rockstar Games e Take-Two sembrava aver messo a forte rischio lo sviluppo di GTA 6, ma fortunatamente è stato lo stesso publisher a rassicurare fan e investitori, sottolineando che non sarà necessario alcun rinvio interno. O almeno, non a causa di quanto è successo.

Come riportato da PC Gamer (via ComicBook), il CEO Strauss Zelnick ha infatti commentato la grande importanza di lanciare o svelare i giochi al momento giusto: pur non citandolo direttamente, appare evidente anche il riferimento al mancato reveal di GTA 6, che sembrava essere davvero imminente.

Il CEO di Take-Two non ha infatti nascosto un calo delle vendite per l’anno fiscale attualmente in corso, sottolineando però che si tratta di una scelta voluta in previsione del futuro, sottolineando che preferisce vedere rinvii a un prodotto che possa rivelarsi un flop a causa dell’eccessiva fretta:

«Abbiamo avuto problemi in passato — siamo qui abbastanza a lungo per ricordarli — quando abbiamo dovuto rinviare titoli, ma alla fine ne è valsa sempre la pena. […] Il breve tempo speso per un rinvio non ha avuto importanza per i risultati che siamo riusciti a ottenere. Spero che sarà così anche in questo caso».

Pur non avendo fatto alcun riferimento specifico ad alcun titolo, sembra evidente il riferimento di Zelnick a GTA 6: in altre parole, se non è stato ancora svelato è perché Rockstar Games e Take-Two vogliono prima assicurarsi di avere tra le mani il miglior prodotto possibile da mostrare per i fan.

L’attesa potrebbe dunque essere ancora molto lunga, anche se le affermazioni del CEO confermano le grandi ambizioni verso il sesto capitolo della saga. I fan non possono che incrociare le dita e attendere ulteriori novità sulla vicenda: vi terremo prontamente aggiornati se dovessero arrivare aggiornamenti.

Nel frattempo, la community ha già utilizzato i leak emersi nelle precedenti settimane per provare a ricostruire la mappa di GTA 6, che sarebbe molto più grande di quella vista nel quinto capitolo.