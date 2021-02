Anche GTA V su PS5 slitterà? Sparisce la data dal nuovo spot

Grand Theft Auto V – o, se preferite, GTA V – è uno di quei videogiochi che potremmo definire eterni: uscito nel 2013 su PlayStation 3 e Xbox 360, il titolo free roaming di casa Rockstar ha superato ogni record immaginabile e tutt’oggi è sempre tra i videogiochi più apprezzati e più venduti tra gli appassionati. Ecco perché nessuno è rimasto sorpreso quando, lo scorso anno, venne confermato che nel 2021 sarebbe arrivato anche su PlayStation 5 e Xbox Series X.

Tuttavia, un nuovo video promozionale per la console Sony, diffuso oggi dai colleghi statunitensi di IGN, fa pensare alla possibilità che questa finestra di lancio non sia più scolpita nella pietra: mentre diversi titoli si susseguono, elencando le esperienze che i giocatori potranno vivere su PS5, nel caso di GTA V qualsiasi riferimento alla finestra d’uscita precedentemente comunicata è sparito.

Vediamo, ad esempio, Horizon: Forbidden West venire presentato come gioco «atteso per la seconda metà del 2021», mentre tutto quello che compare come nota per GTA V è «in sviluppo per PS5, disponibile anche su PS4».

Possibile che Rockstar stia ponderando un cambio per la finestra di lancio del suo titolo sulle console di nuova generazione? Attendiamo di scoprirlo e riferirvelo – per ora abbiamo a disposizione solo questo piccolo indizio e vedremo se si tramuterà in un annuncio vero e proprio.

Nel frattempo, GTA V è già disponibile su PC, PS3, Xbox 360, PS4 e Xbox One. Il gioco include al suo interno GTA Online, una modalità multiplayer online che vi permette di vivere la vita di Los Santos in compagnia di altri giocatori.

Se, invece, siete in attesa di scoprire qualcosa di concreto su GTA 6, sappiate che per il momento Rockstar non ha mai annunciato ufficialmente il gioco, che è comunque sempre protagonista di numerose indiscrezioni: di recente, alcune hanno suggerito che potremmo vedere un’intelligenza artificiale sensibilmente migliorata rispetto al passato.